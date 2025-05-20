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В ГД предложили предоставлять беременным женщинам льготный проезд на такси - 20.05.2025, ПРАЙМ
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В ГД предложили предоставлять беременным женщинам льготный проезд на такси
В ГД предложили предоставлять беременным женщинам льготный проезд на такси - 20.05.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили предоставлять беременным женщинам льготный проезд на такси
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направление обращение премьер-министру РФ Михаилу... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T01:19+0300
2025-05-20T01:19+0300
бизнес
экономика
рф
рязань
михаил мишустин
госдума
социальный фонд
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направление обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением предоставлять беременным женщинам льготный или бесплатный проезд на такси, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Актуальной мерой поддержки могло бы стать предоставление льготного или бесплатного проезда (тарифа) на такси для беременных женщин России", - сказано в обращении. Предусматривается, что формат льготных перевозок может устанавливаться субъектом РФ самостоятельно исходя из потребностей местных жителей (установление льготного тарифа в действующих сервисах, запуск социального такси, денежная компенсация проезда на такси и т.д.). Также, согласно инициативе, право на льготный проезд может быть подтверждено на основании предоставления женщиной справки из медицинского учреждения о постановке на учет в ранние сроки беременности. В письме Лантратова отметила, что для безопасного протекания беременности и рождения ребенка беременные женщины нуждаются в регулярных медицинских осмотрах, в то время как поликлиника может быть удалена от их места жительства. Кроме того, по ее словам, беременность и роды часто оказываются сопряжены с существенными финансовыми расходами (анализы, витамины и лекарства, новая одежда), и траты на такси могут значительно увеличить их, ухудшив благополучие семьи, а также беременные женщины могут испытывать физические ограничения, которые делают их более уязвимыми в общественном транспорте. Депутат Госдумы считает, что льготное такси обеспечит им более безопасный и комфортный способ передвижения, предотвратив физические и психологические риски для здоровья будущей матери и ребенка. Политик также рассказала, что инициатива по предоставлению льготного такси беременным женщинам уже начала свою реализацию в Рязани, и там была запущена новая мера поддержки для будущих мам-студенток: теперь они могут бесплатно воспользоваться социальным такси для посещения важных учреждений: больниц и поликлиник, МФЦ, почтовых отделений, спортивно-оздоровительных комплексов, нотариальных контор и отделений Социального фонда. По мнению Лантратовой, реализация данной инициативы поможет снизить расходы семей на беременность и поддержать рождение ребенка, будет способствовать формированию положительного образа беременности и материнства, а также будет стимулировать женщин к постановке на наблюдение в ранние сроки беременности.
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бизнес, рф, рязань, михаил мишустин, госдума, социальный фонд
Бизнес, Экономика, РФ, Рязань, Михаил Мишустин, Госдума, Социальный фонд
01:19 20.05.2025
 
В ГД предложили предоставлять беременным женщинам льготный проезд на такси

Депутат Лантратова предложила предоставлять беременным женщинам бесплатный проезд на такси

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направление обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением предоставлять беременным женщинам льготный или бесплатный проезд на такси, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Актуальной мерой поддержки могло бы стать предоставление льготного или бесплатного проезда (тарифа) на такси для беременных женщин России", - сказано в обращении.
Предусматривается, что формат льготных перевозок может устанавливаться субъектом РФ самостоятельно исходя из потребностей местных жителей (установление льготного тарифа в действующих сервисах, запуск социального такси, денежная компенсация проезда на такси и т.д.). Также, согласно инициативе, право на льготный проезд может быть подтверждено на основании предоставления женщиной справки из медицинского учреждения о постановке на учет в ранние сроки беременности.
В письме Лантратова отметила, что для безопасного протекания беременности и рождения ребенка беременные женщины нуждаются в регулярных медицинских осмотрах, в то время как поликлиника может быть удалена от их места жительства.
Кроме того, по ее словам, беременность и роды часто оказываются сопряжены с существенными финансовыми расходами (анализы, витамины и лекарства, новая одежда), и траты на такси могут значительно увеличить их, ухудшив благополучие семьи, а также беременные женщины могут испытывать физические ограничения, которые делают их более уязвимыми в общественном транспорте.
Депутат Госдумы считает, что льготное такси обеспечит им более безопасный и комфортный способ передвижения, предотвратив физические и психологические риски для здоровья будущей матери и ребенка.
Политик также рассказала, что инициатива по предоставлению льготного такси беременным женщинам уже начала свою реализацию в Рязани, и там была запущена новая мера поддержки для будущих мам-студенток: теперь они могут бесплатно воспользоваться социальным такси для посещения важных учреждений: больниц и поликлиник, МФЦ, почтовых отделений, спортивно-оздоровительных комплексов, нотариальных контор и отделений Социального фонда.
По мнению Лантратовой, реализация данной инициативы поможет снизить расходы семей на беременность и поддержать рождение ребенка, будет способствовать формированию положительного образа беременности и материнства, а также будет стимулировать женщин к постановке на наблюдение в ранние сроки беременности.
 
ЭкономикаБизнесРФРязаньМихаил МишустинГосдумаСоциальный фонд
 
 
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