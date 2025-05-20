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Авиакомпания S7 сменила гендиректора

Авиакомпания S7 сменила гендиректора - 20.05.2025, ПРАЙМ

Авиакомпания S7 сменила гендиректора

Генеральным директором авиакомпании "Сибирь" назначен Игорь Мельхов, ранее занимавший пост заместителя летного директора авиаперевозчика, сообщили РИА Новости в | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T11:33+0300

2025-05-20T11:33+0300

2025-05-20T11:33+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Генеральным директором авиакомпании "Сибирь" назначен Игорь Мельхов, ранее занимавший пост заместителя летного директора авиаперевозчика, сообщили РИА Новости в компании. Мельхов сменил Вадима Клебанова, который занимал пост гендиректора S7 с сентября 2019 года. "Подтверждаем, что 12 мая 2025 Игорь Мельхов вступил в должность генерального директора S7 Airlines. Он присоединился к команде S7 19 лет назад в качестве второго пилота Аirbus 310. Вадим Клебанов, занимавший пост генерального директора S7 Airlines в течение последних пяти лет, продолжит работу в структуре группы S7", - рассказали в компании. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России. Чистая прибыль авиакомпании в 2024 году снизилась на 33% - до 14 миллиардов рублей. В 2024 году S7 Airlines перевезла 12,9 миллиона пассажиров почти на 100 тысячах рейсов.

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бизнес, москва, s7