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Авиакомпания S7 сменила гендиректора - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Авиакомпания S7 сменила гендиректора
Авиакомпания S7 сменила гендиректора - 20.05.2025, ПРАЙМ
Авиакомпания S7 сменила гендиректора
Генеральным директором авиакомпании "Сибирь" назначен Игорь Мельхов, ранее занимавший пост заместителя летного директора авиаперевозчика, сообщили РИА Новости в | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:33+0300
2025-05-20T11:33+0300
бизнес
москва
s7
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Генеральным директором авиакомпании "Сибирь" назначен Игорь Мельхов, ранее занимавший пост заместителя летного директора авиаперевозчика, сообщили РИА Новости в компании. Мельхов сменил Вадима Клебанова, который занимал пост гендиректора S7 с сентября 2019 года. "Подтверждаем, что 12 мая 2025 Игорь Мельхов вступил в должность генерального директора S7 Airlines. Он присоединился к команде S7 19 лет назад в качестве второго пилота Аirbus 310. Вадим Клебанов, занимавший пост генерального директора S7 Airlines в течение последних пяти лет, продолжит работу в структуре группы S7", - рассказали в компании. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России. Чистая прибыль авиакомпании в 2024 году снизилась на 33% - до 14 миллиардов рублей. В 2024 году S7 Airlines перевезла 12,9 миллиона пассажиров почти на 100 тысячах рейсов.
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бизнес, москва, s7
Бизнес, МОСКВА, S7
11:33 20.05.2025
 
Авиакомпания S7 сменила гендиректора

Новым гендиректором S7 Airlines стал Игорь Мельхов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк" S7 получила первый в России Boeing 737 MAX
 S7 получила первый в России Boeing 737 MAX - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Генеральным директором авиакомпании "Сибирь" назначен Игорь Мельхов, ранее занимавший пост заместителя летного директора авиаперевозчика, сообщили РИА Новости в компании.
Мельхов сменил Вадима Клебанова, который занимал пост гендиректора S7 с сентября 2019 года.
"Подтверждаем, что 12 мая 2025 Игорь Мельхов вступил в должность генерального директора S7 Airlines. Он присоединился к команде S7 19 лет назад в качестве второго пилота Аirbus 310. Вадим Клебанов, занимавший пост генерального директора S7 Airlines в течение последних пяти лет, продолжит работу в структуре группы S7", - рассказали в компании.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России.
Чистая прибыль авиакомпании в 2024 году снизилась на 33% - до 14 миллиардов рублей. В 2024 году S7 Airlines перевезла 12,9 миллиона пассажиров почти на 100 тысячах рейсов.
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