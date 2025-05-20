https://1prime.ru/20250520/gosduma-857729240.html

В Госдуме рассказали, как упростится взимание долгов за ЖКХ

В Госдуме рассказали, как упростится взимание долгов за ЖКХ - 20.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как упростится взимание долгов за ЖКХ

В России упростится взимание долгов за ЖКХ с части россиян в случае принятия законопроекта, разрешающего применение исполнительной надписи нотариуса в этой... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T00:16+0300

2025-05-20T00:16+0300

2025-05-20T00:16+0300

недвижимость

россия

экономика

москва

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857729240.jpg?1747689371

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. В России упростится взимание долгов за ЖКХ с части россиян в случае принятия законопроекта, разрешающего применение исполнительной надписи нотариуса в этой сфере, рассказал РИА Недвижимость первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Летом 2024 года в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается установить возможность взыскания задолженностей потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг с помощью исполнительной надписи. Как тогда отмечали эксперты, для реализации механизма на практике необходимо будет учесть проблему отсутствия личных договоров с гражданами, В конце года законопроект был принят в первом чтении. "Главное, чего мы достигнем после принятия законопроекта - это разгрузка судов и облегчение процедуры взыскания долгов. С исполнительной надписью нотариуса представители коммунальной организации могут идти к судебным приставам для взыскания долга. Эта форма заменяет выдачу судебного приказа и долгие судебные разбирательства", - отметил Кошелев. По его словам, на практике механизм будет применяться при наличии соответствующей оговорки в договоре между управляющей компанией и потребителем. Как отметил депутат, для этого можно будет перезаключить имеющийся договор либо оформить дополнительное соглашение к нему, причем с согласия потребителя. Как добавил Кошелев, должники получат уведомление от нотариуса по адресу, который указали коммунальные службы, либо по адресу жилого помещения, в отношении которого начислена задолженность, либо через портал "Госуслуги". При этом должник имеет право оспорить предстоящее взыскание. "Если нотариус получит обоснованные письменные возражения должника, то исполнительная надпись совершаться не будет", - уточнил Кошелев.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, москва, госдума