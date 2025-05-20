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В Госдуме рассказали, как упростится взимание долгов за ЖКХ - 20.05.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали, как упростится взимание долгов за ЖКХ
В Госдуме рассказали, как упростится взимание долгов за ЖКХ - 20.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, как упростится взимание долгов за ЖКХ
В России упростится взимание долгов за ЖКХ с части россиян в случае принятия законопроекта, разрешающего применение исполнительной надписи нотариуса в этой... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T00:16+0300
2025-05-20T00:16+0300
недвижимость
россия
экономика
москва
госдума
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. В России упростится взимание долгов за ЖКХ с части россиян в случае принятия законопроекта, разрешающего применение исполнительной надписи нотариуса в этой сфере, рассказал РИА Недвижимость первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Летом 2024 года в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается установить возможность взыскания задолженностей потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг с помощью исполнительной надписи. Как тогда отмечали эксперты, для реализации механизма на практике необходимо будет учесть проблему отсутствия личных договоров с гражданами, В конце года законопроект был принят в первом чтении. "Главное, чего мы достигнем после принятия законопроекта - это разгрузка судов и облегчение процедуры взыскания долгов. С исполнительной надписью нотариуса представители коммунальной организации могут идти к судебным приставам для взыскания долга. Эта форма заменяет выдачу судебного приказа и долгие судебные разбирательства", - отметил Кошелев. По его словам, на практике механизм будет применяться при наличии соответствующей оговорки в договоре между управляющей компанией и потребителем. Как отметил депутат, для этого можно будет перезаключить имеющийся договор либо оформить дополнительное соглашение к нему, причем с согласия потребителя. Как добавил Кошелев, должники получат уведомление от нотариуса по адресу, который указали коммунальные службы, либо по адресу жилого помещения, в отношении которого начислена задолженность, либо через портал "Госуслуги". При этом должник имеет право оспорить предстоящее взыскание. "Если нотариус получит обоснованные письменные возражения должника, то исполнительная надпись совершаться не будет", - уточнил Кошелев.
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недвижимость, россия, москва, госдума
Недвижимость, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Госдума
00:16 20.05.2025
 
В Госдуме рассказали, как упростится взимание долгов за ЖКХ

Депутат Кошелев: в России упростят взимание долгов за ЖКХ с части россиян

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. В России упростится взимание долгов за ЖКХ с части россиян в случае принятия законопроекта, разрешающего применение исполнительной надписи нотариуса в этой сфере, рассказал РИА Недвижимость первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Летом 2024 года в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается установить возможность взыскания задолженностей потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг с помощью исполнительной надписи. Как тогда отмечали эксперты, для реализации механизма на практике необходимо будет учесть проблему отсутствия личных договоров с гражданами, В конце года законопроект был принят в первом чтении.
"Главное, чего мы достигнем после принятия законопроекта - это разгрузка судов и облегчение процедуры взыскания долгов. С исполнительной надписью нотариуса представители коммунальной организации могут идти к судебным приставам для взыскания долга. Эта форма заменяет выдачу судебного приказа и долгие судебные разбирательства", - отметил Кошелев.
По его словам, на практике механизм будет применяться при наличии соответствующей оговорки в договоре между управляющей компанией и потребителем. Как отметил депутат, для этого можно будет перезаключить имеющийся договор либо оформить дополнительное соглашение к нему, причем с согласия потребителя.
Как добавил Кошелев, должники получат уведомление от нотариуса по адресу, который указали коммунальные службы, либо по адресу жилого помещения, в отношении которого начислена задолженность, либо через портал "Госуслуги".
При этом должник имеет право оспорить предстоящее взыскание. "Если нотариус получит обоснованные письменные возражения должника, то исполнительная надпись совершаться не будет", - уточнил Кошелев.
 
ЭкономикаНедвижимостьРОССИЯМОСКВАГосдума
 
 
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