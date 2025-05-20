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В Госдуме рассказали о штрафах за мойку машины у водоемов

В Госдуме рассказали о штрафах за мойку машины у водоемов - 20.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о штрафах за мойку машины у водоемов

За мойку автомобиля у водоемов и в лесополосе гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, юридическим лицам - до 400 тысяч рублей, рассказал РИА Новости зампред... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T03:02+0300

2025-05-20T03:02+0300

2025-05-20T03:02+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. За мойку автомобиля у водоемов и в лесополосе гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, юридическим лицам - до 400 тысяч рублей, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Кодекс об административных правонарушениях РФ ограничивает мойку автомобиля у водоемов и в лесополосе. За такое правонарушение грозит штраф от 300 рублей до 5 тысяч для физлиц, до 400 тысяч – для юрлиц, в зависимости от нарушения. Все остальные места, подпадающие под запрет, указываются в региональных законодательных актах, в региональных КоАП", - сказал Колунов. Парламентарий отметил, что, например в Москве, мыть машины запрещено везде, за исключением специально отведенных мест. По его словам, автовладелец может протереть лишь стекла, фары и номерные знаки без последствий и штрафа до 5 тысяч рублей. Он подчеркнул, что в Подмосковье ситуация такая же – за мойку машины во дворе многоквартирного дома, на берегу водоема, на улице и в прочих необорудованных местах физлицам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, юрлицам – от 80 до 200 тысяч рублей. "Фактически мыть машину разрешено только на лицензированных автомойках разного типа, в специальных боксах закрытых гаражных комплексов, оборудованных стоком с фильтрами, специальных асфальтированных площадках в промзонах, а также на территории личных садовых участков", - сказал депутат. Колунов подчеркнул, что мыть машину на своей даче можно, но при условии, что вода не стекает на прилегающие дороги и земельные участки. Он добавил, что лучше установить стоки с фильтрами, чтобы не вредить почве.

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бизнес, россия, общество , москва, рф, московская область, госдума