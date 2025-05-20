https://1prime.ru/20250520/gosduma-857743043.html

В ГД предложили рассматривать простые судебные дела через "Госуслуги" с ИИ

В ГД предложили рассматривать простые судебные дела через "Госуслуги" с ИИ - 20.05.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили рассматривать простые судебные дела через "Госуслуги" с ИИ

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением рассматривать простые судебные дела... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T11:28+0300

2025-05-20T11:28+0300

2025-05-20T11:28+0300

технологии

общество

максут шадаев

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b14446f37f6fd0b135c03b53ca6c7995.jpg

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением рассматривать простые судебные дела через портал "Госуслуги" с помощью искусственного интеллекта (ИИ), документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и первый зампред думского комитета по информполитике Антон Ткачев. "Дела, по желанию сторон, могли бы рассматриваться с участием искусственного интеллекта в дистанционном формате через платформу "Госуслуги" без визита граждан в суд", - сказано в письме. Решение, вынесенное с использованием ИИ, как предусматривается инициативой, должно вступать в силу только при согласии обеих сторон, с обязательным правом его обжалования в суде общей юрисдикции. В документе отмечается, что в настоящее время в России и других странах мира активно внедряются технологические решения на базе искусственного интеллекта в различные отрасли экономики и сферы общественных отношений, и не исключение — сфера правосудия. По мнению авторов, технологии искусственного интеллекта не смогут полноценно заменить судей, так как не обладают рядом человеческих качеств, в частности, состраданием, однако, учитывая постоянно растущую нагрузку на судебную систему и необходимость оптимизации процедур по несложным и массовым категориям дел, целесообразно рассмотреть возможность запуска в России пилотного проекта по применению искусственного интеллекта для вынесения решений в рамках отдельных категорий дел, не затрагивающих сложные юридические коллизии. В пример депутаты Госдумы привели бракоразводные процессы без спора о детях и имуществе, дела о взыскании задолженностей за жилищно-коммунальные услуги, а также неоспариваемые долговые обязательства по кредитным договорам. Предлагается, чтобы такие дела, по желанию сторон, могли бы рассматриваться с участием ИИ через платформу "Госуслуги" без визита граждан в суд - как наиболее удобный и привычный для граждан цифровой сервис.

https://1prime.ru/20250520/tsb-857742508.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , максут шадаев, госдума