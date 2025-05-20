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На "Госуслугах" запустили новый сервис "жизненная ситуация"

На "Госуслугах" запустили новый сервис "жизненная ситуация" - 20.05.2025, ПРАЙМ

На "Госуслугах" запустили новый сервис "жизненная ситуация"

Новый сервис "жизненная ситуация" для столкнувшихся с интернет-мошенниками появился на "Госуслугах", сервис также поможет повысить цифровую грамотность,... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T10:33+0300

2025-05-20T10:33+0300

2025-05-20T10:33+0300

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дмитрий григоренко

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Новый сервис "жизненная ситуация" для столкнувшихся с интернет-мошенниками появился на "Госуслугах", сервис также поможет повысить цифровую грамотность, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "На портале "Госуслуг" запущен новый сервис "жизненная ситуация" для защиты граждан от интернет-мошенников. Он предназначен как для тех, кто уже столкнулся с мошенниками в сети, так и для пользователей, желающих повысить свою цифровую грамотность и обезопасить себя от взаимодействия с киберпреступниками", - сообщили в аппарате. В сервисе есть комплекс мер защиты от мошенников. Среди них и те, которые доступны на "Госуслугах": самозапрет на кредиты, возможность проверки своей кредитной истории, оформленных сим-карт, информации о подозрительном звонке и подачи жалобы о вредоносном ресурсе. Также особое внимание уделяется инструкциям, как действовать, например, если гражданин сообщил мошенникам пароль, и другие рекомендации, которые позволят не попасться на схемы злоумышленников. Пользователь портала в рамках этой "жизненной ситуации" сможет воспользоваться каталогом наиболее распространенных схем мошенничества - так он будет оперативно узнавать информацию о новых угрозах. Сервис подскажет, куда обращаться при столкновении с киберпреступниками: в частности, на интерактивной карте гражданин сможет найти ближайшие отделения МФЦ. "Для защиты граждан от мошенников мы действуем системно: ужесточаем законодательство, усиливаем контроль за финансовыми операциями. Сервис "жизненная ситуация" стал следующим этапом этой работы. Он создает комплексную систему безопасности, которая не только снижает риски для граждан, но и существенно затрудняет деятельность злоумышленников. Все инструменты противодействия мошенничеству теперь собраны в одном месте, что позволяет оперативно информировать пользователей о доступных способах защиты", – отметил Григоренко, его слова привели в аппарате. Сервис создан в рамках планомерной работы правительства по противодействию мошенничеству, отметили в сообщении, он разработан в рамках федерального проекта "Государство для людей".

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технологии, россия, общество , москва, дмитрий григоренко