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Премьер Польши пригрозил закрыть границу с Германией

Премьер Польши пригрозил закрыть границу с Германией - 20.05.2025, ПРАЙМ

Премьер Польши пригрозил закрыть границу с Германией

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T21:56+0300

2025-05-20T21:56+0300

2025-05-20T21:56+0300

политика

дональд туск

польша

граница

германия

мигранты

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ВАРШАВА, 20 мая – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов. В последнее время в Польше регулярно возникают скандалы после очередных сообщений о том, что полицейские из Германии через неохраняемую границу в Польшу переправляют нелегальных мигрантов. "Я сказал немцам, что нет разговора о том, чтобы они отправляли в Польшу мигрантов, которые пересекли разные границы, их целью была Германия, а сейчас они будут их нам отправлять. Я буду готов закрыть границы", - заявил Туск в эфире Польского телевидения. Он пояснил, что в случае необходимости воспользуется возможностью временно отказаться от выполнения положений трактата Европейского союза. "Я не хочу вреда для поляков, которые хотят пересекать границы, например, потому, что работают в Германии, а живут в Польше или наоборот. Я сказал немцам, что если будете пытаться отправлять нам мигрантов, то использую пункт 72 трактата ЕС, который позволит нам временный отказ от всех обязательств трактата", - сказал премьер.

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польша

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дональд туск, польша, граница, германия, мигранты