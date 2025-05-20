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Премьер Польши пригрозил закрыть границу с Германией - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Премьер Польши пригрозил закрыть границу с Германией
Премьер Польши пригрозил закрыть границу с Германией - 20.05.2025, ПРАЙМ
Премьер Польши пригрозил закрыть границу с Германией
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T21:56+0300
2025-05-20T21:56+0300
политика
дональд туск
польша
граница
германия
мигранты
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ВАРШАВА, 20 мая – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов. В последнее время в Польше регулярно возникают скандалы после очередных сообщений о том, что полицейские из Германии через неохраняемую границу в Польшу переправляют нелегальных мигрантов. "Я сказал немцам, что нет разговора о том, чтобы они отправляли в Польшу мигрантов, которые пересекли разные границы, их целью была Германия, а сейчас они будут их нам отправлять. Я буду готов закрыть границы", - заявил Туск в эфире Польского телевидения. Он пояснил, что в случае необходимости воспользуется возможностью временно отказаться от выполнения положений трактата Европейского союза. "Я не хочу вреда для поляков, которые хотят пересекать границы, например, потому, что работают в Германии, а живут в Польше или наоборот. Я сказал немцам, что если будете пытаться отправлять нам мигрантов, то использую пункт 72 трактата ЕС, который позволит нам временный отказ от всех обязательств трактата", - сказал премьер.
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дональд туск, польша, граница, германия, мигранты
Политика, Дональд Туск, Польша, граница, ГЕРМАНИЯ, Мигранты
21:56 20.05.2025
 
Премьер Польши пригрозил закрыть границу с Германией

Туск: Польша закроет границу с ФРГ, если оттуда продолжат переправлять мигрантов

CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald TuskДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald Tusk
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ВАРШАВА, 20 мая – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов.
В последнее время в Польше регулярно возникают скандалы после очередных сообщений о том, что полицейские из Германии через неохраняемую границу в Польшу переправляют нелегальных мигрантов.
"Я сказал немцам, что нет разговора о том, чтобы они отправляли в Польшу мигрантов, которые пересекли разные границы, их целью была Германия, а сейчас они будут их нам отправлять. Я буду готов закрыть границы", - заявил Туск в эфире Польского телевидения.
Он пояснил, что в случае необходимости воспользуется возможностью временно отказаться от выполнения положений трактата Европейского союза.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Польша не будет добиваться от Германии военных репараций
7 мая, 20:54
"Я не хочу вреда для поляков, которые хотят пересекать границы, например, потому, что работают в Германии, а живут в Польше или наоборот. Я сказал немцам, что если будете пытаться отправлять нам мигрантов, то использую пункт 72 трактата ЕС, который позволит нам временный отказ от всех обязательств трактата", - сказал премьер.
 
ПолитикаДональд ТускПольшаграницаГЕРМАНИЯМигранты
 
 
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