https://1prime.ru/20250520/grechka-857754491.html

Китай удвоил импорт российской гречки за 4 месяца 2025 года

Китай удвоил импорт российской гречки за 4 месяца 2025 года - 20.05.2025, ПРАЙМ

Китай удвоил импорт российской гречки за 4 месяца 2025 года

Китай нарастил импорт российской гречки за четыре месяца 2025 года в два раза в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 138... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T15:01+0300

2025-05-20T15:01+0300

2025-05-20T15:01+0300

экономика

россия

агроэкспорт

минсельхоз

китай

гречка

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75347/55/753475587_0:254:1312:992_1920x0_80_0_0_ffc2c39f4fe7be6a2369c2e0cd1ed257.jpg

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Китай нарастил импорт российской гречки за четыре месяца 2025 года в два раза в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 138 тысяч тонн и на сумму более 37 миллионов долларов, сообщили в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно данным ГТУ КНР, за четыре месяца 2025 года Китай закупил в России около 138 тысяч тонн гречки на сумму более 37 миллионов долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда Поднебесная закупила около 69 тысяч тонн на 26,5 миллиона долларов, импорт вырос в 2 раза в натуральном выражении и в 1,4 раза в стоимостном", - говорится в сообщении. Кроме того, за указанный период вырос китайский импорт овса из России. Так, КНР закупили 87 тысяч тонн этого вида зерновых из РФ. За аналогичный период прошлого года - 81,6 тысячи тонн, импорт вырос на 7% в натуральном выражении.

https://1prime.ru/20250520/myaso-857750387.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, агроэкспорт, минсельхоз, китай, гречка