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Китай удвоил импорт российской гречки за 4 месяца 2025 года
Китай удвоил импорт российской гречки за 4 месяца 2025 года - 20.05.2025, ПРАЙМ
Китай удвоил импорт российской гречки за 4 месяца 2025 года
Китай нарастил импорт российской гречки за четыре месяца 2025 года в два раза в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 138... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T15:01+0300
2025-05-20T15:01+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Китай нарастил импорт российской гречки за четыре месяца 2025 года в два раза в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 138 тысяч тонн и на сумму более 37 миллионов долларов, сообщили в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно данным ГТУ КНР, за четыре месяца 2025 года Китай закупил в России около 138 тысяч тонн гречки на сумму более 37 миллионов долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда Поднебесная закупила около 69 тысяч тонн на 26,5 миллиона долларов, импорт вырос в 2 раза в натуральном выражении и в 1,4 раза в стоимостном", - говорится в сообщении. Кроме того, за указанный период вырос китайский импорт овса из России. Так, КНР закупили 87 тысяч тонн этого вида зерновых из РФ. За аналогичный период прошлого года - 81,6 тысячи тонн, импорт вырос на 7% в натуральном выражении.
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россия, агроэкспорт, минсельхоз, китай, гречка
Экономика, РОССИЯ, Агроэкспорт, Минсельхоз, КИТАЙ, гречка
Китай удвоил импорт российской гречки за 4 месяца 2025 года
"Агроэкспорт": Китай нарастил импорт российской гречки за 4 месяца до 138 тысяч тонн
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Китай нарастил импорт российской гречки за четыре месяца 2025 года в два раза в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 138 тысяч тонн и на сумму более 37 миллионов долларов, сообщили в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно данным ГТУ КНР, за четыре месяца 2025 года Китай закупил в России около 138 тысяч тонн гречки на сумму более 37 миллионов долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда Поднебесная закупила около 69 тысяч тонн на 26,5 миллиона долларов, импорт вырос в 2 раза в натуральном выражении и в 1,4 раза в стоимостном", - говорится в сообщении.
Кроме того, за указанный период вырос китайский импорт овса из России. Так, КНР закупили 87 тысяч тонн этого вида зерновых из РФ. За аналогичный период прошлого года - 81,6 тысячи тонн, импорт вырос на 7% в натуральном выражении.
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