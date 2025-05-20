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Иена дорожает к доллару в ожидании торговых переговоров между Японией и США
Иена дорожает к доллару в ожидании торговых переговоров между Японией и США - 20.05.2025, ПРАЙМ
Иена дорожает к доллару в ожидании торговых переговоров между Японией и США
Стоимость иены к доллару растет во вторник утром в ожидании возможных переговоров по торговым вопросам между США и Японией, свидетельствуют данные торгов. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T08:29+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару растет во вторник утром в ожидании возможных переговоров по торговым вопросам между США и Японией, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.14 мск курс доллара к иене снижался до 144,7 иены с уровня прошлого закрытия 144,83 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время рос до 1,1248 доллара с 1,1241 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,06%, до 100,31 пункта. Мировые рынки анализируют новости относительно мировой торговли. Так, ранее во вторник телеканал NHK передал, что министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава, который уже дважды представлял страну на переговорах с США по пошлинам, вылетит в Вашингтон 23 мая для проведения новой встречи. Предполагается, что переговоры состоятся 24 мая по японскому времени. Как ожидается, Акадзава будет вновь добиваться пересмотра ряда мер, включая пошлины на автомобили. Япония уже дважды проводила переговоры с США по вопросу пошлин: 17 апреля и 1 мая. В переговорах от США участвовал министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. В начале первого раунда к ним присоединился Дональд Трамп. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для Японии ставка была определена в 24%. До этого государство подпало под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25-процентные на автомобили, произведенные не в Соединенных Штатах (3 апреля). Спустя неделю, 9 апреля, американский лидер заявил, что в отношении более 75 стран Америка немедленно приостановит введение зеркальных пошлин на 90 дней.
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рынок, торги, иена, доллар сша, сша, япония
Экономика, Рынок, Торги, иена, Доллар США, США, ЯПОНИЯ
Иена дорожает к доллару в ожидании торговых переговоров между Японией и США
Стоимость иены к доллару растет в ожидании переговоров США и Японии по торговым вопросам
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару растет во вторник утром в ожидании возможных переговоров по торговым вопросам между США и Японией, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 мск курс доллара к иене снижался до 144,7 иены с уровня прошлого закрытия 144,83 иены за доллар.
Курс евро к доллару в то же время рос до 1,1248 доллара с 1,1241 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,06%, до 100,31 пункта.
Мировые рынки анализируют новости относительно мировой торговли. Так, ранее во вторник телеканал NHK передал, что министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава, который уже дважды представлял страну на переговорах с США по пошлинам, вылетит в Вашингтон 23 мая для проведения новой встречи. Предполагается, что переговоры состоятся 24 мая по японскому времени. Как ожидается, Акадзава будет вновь добиваться пересмотра ряда мер, включая пошлины на автомобили.
Япония уже дважды проводила переговоры с США по вопросу пошлин: 17 апреля и 1 мая. В переговорах от США участвовал министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. В начале первого раунда к ним присоединился Дональд Трамп.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Для Японии ставка была определена в 24%. До этого государство подпало под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25-процентные на автомобили, произведенные не в Соединенных Штатах (3 апреля). Спустя неделю, 9 апреля, американский лидер заявил, что в отношении более 75 стран Америка немедленно приостановит введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Доллар дешевеет к евро и иене после четырех недель роста