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Глава Конституционного суда поддержал изъятие имущества у взяточников

Глава Конституционного суда поддержал изъятие имущества у взяточников - 20.05.2025, ПРАЙМ

Глава Конституционного суда поддержал изъятие имущества у взяточников

Изъятие имущества у коррупционеров не посягает на институт частной собственности, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своей лекции на | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T12:45+0300

2025-05-20T12:45+0300

2025-05-20T12:45+0300

россия

общество

санкт-петербург

конституционный суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - ПРАЙМ. Изъятие имущества у коррупционеров не посягает на институт частной собственности, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своей лекции на Петербургском международном юридическом форуме. Он напомнил о мнении, что антикоррупционные программы будто бы негативно влияют на личные свободы и основные права. "Отклики, приравнивающие устранение процессуальных лазеек, позволяющих спасти от изъятия коррупционные активы, чуть ли не к ниспровержению института частной собственности как таковой. Но разве какой бы то ни было институт, включая частную собственность, может формироваться криминальным образом?" - сказал он. По мнению главы КС РФ, обращение в доход государства имущества физического лица, многократно превышающее все его совокупно взятые легальные доходы не является "переделом собственности". "С каких пор хищения и взятки превратились в основания возникновения права собственности? С каких пор возврат собственником похищенного стал недопустимым покушением на институт частной собственности как таковой? В кривом зеркале псевдолиберализма все это оказывается возможным. Но коррупционная оргия, какими бы фиговыми листками она ни прикрывалась, не может продолжаться вечно", - отметил Зорькин. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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россия, общество , санкт-петербург, конституционный суд