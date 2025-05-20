https://1prime.ru/20250520/indeksy-857738400.html
Немецкий фондовый индекс DAX впервые поднялся выше 24 000 пунктов
Немецкий фондовый индекс DAX впервые поднялся выше 24 000 пунктов - 20.05.2025, ПРАЙМ
Немецкий фондовый индекс DAX впервые поднялся выше 24 000 пунктов
Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, при этом немецкий DAX обновил рекорд, впервые поднявшись выше 24 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T10:12+0300
2025-05-20T10:12+0300
2025-05-20T10:12+0300
экономика
рынок
индексы
dax
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/09/841350991_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_b6915e00b4290985a7a5be84b1c2d29a.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, при этом немецкий DAX обновил рекорд, впервые поднявшись выше 24 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.06 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,28%, до 8 723,68 пункта, французский CAC 40 - на 0,12%, до 7 892,97 пункта, немецкий DAX увеличивался на 0,2%, до 23 954,13 пункта, при этом минутами ранее он достигал рекордного значения в 24 007,83 пункта.
https://1prime.ru/20250520/atr-857734673.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/09/841350991_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2e6a179d30f582e37ed3c56c10cc1e2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, dax, европа
Экономика, Рынок, Индексы, DAX, ЕВРОПА
Немецкий фондовый индекс DAX впервые поднялся выше 24 000 пунктов
Фондовые индексы Европы растут, немецкий DAX обновил рекорд, превысив 24 000 пунктов
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, при этом немецкий DAX обновил рекорд, впервые поднявшись выше 24 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.06 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,28%, до 8 723,68 пункта, французский CAC 40 - на 0,12%, до 7 892,97 пункта, немецкий DAX увеличивался на 0,2%, до 23 954,13 пункта, при этом минутами ранее он достигал рекордного значения в 24 007,83 пункта.
Фондовые индексы АТР преимущественно растут после решений ЦБ Китая