https://1prime.ru/20250520/indeksy-857738400.html

Немецкий фондовый индекс DAX впервые поднялся выше 24 000 пунктов

Немецкий фондовый индекс DAX впервые поднялся выше 24 000 пунктов - 20.05.2025, ПРАЙМ

Немецкий фондовый индекс DAX впервые поднялся выше 24 000 пунктов

Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, при этом немецкий DAX обновил рекорд, впервые поднявшись выше 24 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов. | 20.05.2025, ПРАЙМ

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2025-05-20T10:12+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, при этом немецкий DAX обновил рекорд, впервые поднявшись выше 24 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.06 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,28%, до 8 723,68 пункта, французский CAC 40 - на 0,12%, до 7 892,97 пункта, немецкий DAX увеличивался на 0,2%, до 23 954,13 пункта, при этом минутами ранее он достигал рекордного значения в 24 007,83 пункта.

https://1prime.ru/20250520/atr-857734673.html

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рынок, индексы, dax, европа