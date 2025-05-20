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Фондовые индексы США слабо снижаются
Фондовые индексы США слабо снижаются - 20.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США слабо снижаются
Основные фондовые индексы США во вторник несколько снижаются, инвесторы занимают выжидательную позицию и наблюдают за ситуацией на мировых рынках, следует из... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T18:57+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник несколько снижаются, инвесторы занимают выжидательную позицию и наблюдают за ситуацией на мировых рынках, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 18.40 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,17%, до 42 720,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 0,42%, до 19 134,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,32%, до 5 944,26 пункта. Аналитики обусловливают снижение фондовых индексов выжидательной позицией участников рынка. "Многие инвесторы сидят в ожидании, поэтому любой откат ведет к покупкам на падении", - приводит агентство Блумберг мнение основателя Fundstrat Capital Тома Ли (Tom Lee). Также эксперты допускают, что неопределенность на мировых рынках может помешать Федеральной резервной системе (ФРС) США снизить учетную ставку. Следующее заседание регулятора запланировано на 17-18 июня. По данным CME Group, 95% аналитиков прогнозируют её сохранение на текущем уровне - 4,25-4,5%. "ФРС, скорее всего, не будет снижать ставку в ближайшей перспективе, пока усиливаются препятствия для экономики", - заявила Блумберг аналитик UBS Global Wealth Management Солита Марчелли (Solita Marcelli).
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фондовые индексы сша, торги, снижение
Экономика, фондовые индексы США, Торги, снижение
Фондовые индексы США слабо снижаются
Торги: фондовые индексы США слабо снижаются на выжидательной позиции инвесторов
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник несколько снижаются, инвесторы занимают выжидательную позицию и наблюдают за ситуацией на мировых рынках, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 18.40 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,17%, до 42 720,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 0,42%, до 19 134,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,32%, до 5 944,26 пункта.
Аналитики обусловливают снижение фондовых индексов выжидательной позицией участников рынка. "Многие инвесторы сидят в ожидании, поэтому любой откат ведет к покупкам на падении", - приводит агентство Блумберг мнение основателя Fundstrat Capital Тома Ли (Tom Lee).
Также эксперты допускают, что неопределенность на мировых рынках может помешать Федеральной резервной системе (ФРС) США снизить учетную ставку. Следующее заседание регулятора запланировано на 17-18 июня. По данным CME Group, 95% аналитиков прогнозируют её сохранение на текущем уровне - 4,25-4,5%.
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"ФРС, скорее всего, не будет снижать ставку в ближайшей перспективе, пока усиливаются препятствия для экономики", - заявила Блумберг аналитик UBS Global Wealth Management Солита Марчелли (Solita Marcelli).