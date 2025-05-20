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Фондовые индексы Европы завершили торги ростом

Фондовые индексы Европы завершили торги ростом - 20.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы завершили торги ростом

Основные фондовые индексы Европы завершили вторник ростом после публикации корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T19:54+0300

2025-05-20T19:54+0300

2025-05-20T19:54+0300

экономика

фондовые индексы европы

торги

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили вторник ростом после публикации корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,94%, до 8 781,12 пункта, французский CAC 40 - на 0,75%, до 7 942,42 пункта. Немецкий DAX поднялся на 0,42%, до 24 036,11 пункта, в ходе торгов достигая нового исторического максимума в 24 082,48 пункта. Трейдеры оценивали корпоративные новости. Акции британской сети пекарен Greggs подорожали на 9,2% после публикации отчетности, согласно которой ее продажи за первые 20 недель текущего года выросли в годовом выражении на 7% - до 784 миллионов фунтов стерлингов. Сопоставимые продажи сети увеличились в отчетном периоде поднялись на 2,9%. Кроме того, бумаги поставщика технического оборудования и услуг Diploma подскочили во вторник на 15,1%. Выручка компании в первом полугодии поднялась на 14% - до 728 миллионов фунтов стерлингов, органический рост составил 9%. Diploma также повысила прогноз органического роста продаж до 8% по итогам года, а не 6%, как ожидалось ранее. В среду будут опубликованы данные о потребительских ценах в Великобритании. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам апреля ускорилась до 3,3% с 2,6% месяцем ранее.

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фондовые индексы европы, торги, рост