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ЦБ рассчитывает добиться цели по инфляции без кредитного сжатия - 20.05.2025, ПРАЙМ
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ЦБ рассчитывает добиться цели по инфляции без кредитного сжатия
ЦБ рассчитывает добиться цели по инфляции без кредитного сжатия - 20.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассчитывает добиться цели по инфляции без кредитного сжатия
ЦБ РФ планирует добиться цели по инфляции в 4% без кредитного сжатия и неблагоприятных последствий для экономики, заявила директор департамента финансовой... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T12:27+0300
2025-05-20T12:27+0300
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финансы
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует добиться цели по инфляции в 4% без кредитного сжатия и неблагоприятных последствий для экономики, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на II ежегодном Банковском форуме "Эксперт РА". Она напомнила, что наблюдалось некоторое сокращение корпоративного кредитного портфеля в декабре и в первые два месяца текущего года. "Это было временным явлением, связанным с тем, что были большие бюджетные расходы, и получатели этих средств сокращали свою задолженность перед банками", - уточнила Данилова. В последние же месяцы, в марте и апреле, ЦБ фиксирует достаточно устойчивый рост корпоративного кредитования. "Вместе с облигациями, в которые тоже банки активно вкладываются, в целом где-то по 1% прироста в месяц. Это, конечно, никак нельзя назвать кредитным сжатием. Поэтому, на наш взгляд, ситуация управляемая", - сказала она. По данным ЦБ, российские банки в марте нарастили корпоративное кредитование на 0,9% к февралю, в апреле, по оперативным данным, рост кредитов компаниям был сопоставим с мартовским. "И сейчас такой реальный уровень ставок, который необходим для устойчивого снижения инфляции. Мы ожидаем, что нам удастся добиться цели по инфляции без неблагоприятных последствий для экономики. Ожидаем, что у нас будет мягкая посадка без кредитного сжатия", - резюмировала Данилова. ЦБ РФ в конце апреля заявлял, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году, что означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.
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финансы, москва
Банк России, Финансы, МОСКВА
12:27 20.05.2025
 
ЦБ рассчитывает добиться цели по инфляции без кредитного сжатия

ЦБ планирует добиться цели по инфляции в 4% без кредитного сжатия

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует добиться цели по инфляции в 4% без кредитного сжатия и неблагоприятных последствий для экономики, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на II ежегодном Банковском форуме "Эксперт РА".
Она напомнила, что наблюдалось некоторое сокращение корпоративного кредитного портфеля в декабре и в первые два месяца текущего года. "Это было временным явлением, связанным с тем, что были большие бюджетные расходы, и получатели этих средств сокращали свою задолженность перед банками", - уточнила Данилова.
В последние же месяцы, в марте и апреле, ЦБ фиксирует достаточно устойчивый рост корпоративного кредитования. "Вместе с облигациями, в которые тоже банки активно вкладываются, в целом где-то по 1% прироста в месяц. Это, конечно, никак нельзя назвать кредитным сжатием. Поэтому, на наш взгляд, ситуация управляемая", - сказала она.
По данным ЦБ, российские банки в марте нарастили корпоративное кредитование на 0,9% к февралю, в апреле, по оперативным данным, рост кредитов компаниям был сопоставим с мартовским.
"И сейчас такой реальный уровень ставок, который необходим для устойчивого снижения инфляции. Мы ожидаем, что нам удастся добиться цели по инфляции без неблагоприятных последствий для экономики. Ожидаем, что у нас будет мягкая посадка без кредитного сжатия", - резюмировала Данилова.
ЦБ РФ в конце апреля заявлял, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году, что означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.
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