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Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились в мае до 13,4%
Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились в мае до 13,4% - 20.05.2025, ПРАЙМ
Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились в мае до 13,4%
Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,4% в мае с 13,1% в апреле, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T17:12+0300
2025-05-20T17:12+0300
2025-05-20T17:12+0300
экономика
россия
банк россии
инфляционные ожидания
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,4% в мае с 13,1% в апреле, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. С декабря 2023 года по апрель 2024 года инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти и в январе 2025 года дошли до уровня 14%. В феврале этого года инфляционные ожидания россиян снизились на 0,3 процентного пункта, в марте - еще на 0,8 п.п., а в апреле - выросли на 0,2 п.п. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 12 мая составила 10,09% в годовом выражении после 10,21% неделей ранее.
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россия, банк россии, инфляционные ожидания
Экономика, РОССИЯ, Банк России, инфляционные ожидания
Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились в мае до 13,4%
ИнФОМ: инфляционные ожидания россиян выросли в мае до 13,4% по сравнению с 13,1% в апреле
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,4% в мае с 13,1% в апреле, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России.
С декабря 2023 года по апрель 2024 года инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти и в январе 2025 года дошли до уровня 14%.
В феврале этого года инфляционные ожидания россиян снизились на 0,3 процентного пункта, в марте - еще на 0,8 п.п., а в апреле - выросли на 0,2 п.п.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 12 мая составила 10,09% в годовом выражении после 10,21% неделей ранее.
Запасы золота в резервах ЦБ за апрель не изменились