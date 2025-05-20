https://1prime.ru/20250520/inflyatsiya-857760294.html

Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились в мае до 13,4%

Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились в мае до 13,4% - 20.05.2025, ПРАЙМ

Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились в мае до 13,4%

Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,4% в мае с 13,1% в апреле, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T17:12+0300

2025-05-20T17:12+0300

2025-05-20T17:12+0300

экономика

россия

банк россии

инфляционные ожидания

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,4% в мае с 13,1% в апреле, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. С декабря 2023 года по апрель 2024 года инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти и в январе 2025 года дошли до уровня 14%. В феврале этого года инфляционные ожидания россиян снизились на 0,3 процентного пункта, в марте - еще на 0,8 п.п., а в апреле - выросли на 0,2 п.п. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 12 мая составила 10,09% в годовом выражении после 10,21% неделей ранее.

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россия, банк россии, инфляционные ожидания