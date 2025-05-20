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В Якутии отменили рейсы в Зырянку и Среднеколымск - 20.05.2025, ПРАЙМ
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В Якутии отменили рейсы в Зырянку и Среднеколымск
В Якутии отменили рейсы в Зырянку и Среднеколымск - 20.05.2025, ПРАЙМ
В Якутии отменили рейсы в Зырянку и Среднеколымск
Авиарейсы в Зырянку и Среднеколымск Якутии отменены из-за подтопления ВПП аэропортов, пассажиры, ожидающие вылета, заселены в гостиницы, сообщает пресс-служба... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T06:36+0300
2025-05-20T06:36+0300
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ЯКУТСК, 20 мая - ПРАЙМ. Авиарейсы в Зырянку и Среднеколымск Якутии отменены из-за подтопления ВПП аэропортов, пассажиры, ожидающие вылета, заселены в гостиницы, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии". "Сообщаем, что рейсы в Зырянку и Среднеколымск отменены в связи с подтоплением взлетно-посадочных полос данных аэропортов. Они не пригодны для приема воздушных судов Ан-24, Ан-26", - заявил авиаперевозчик. По информации "Полярных авиалиний", 20 мая планировалось выполнить стыковочный рейс по маршруту Якутск – Среднеколымск – Зырянка, но он также был отменен в связи с закрытием аэропорта Среднеколымска. "Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и напоминает, что данные меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. Пассажиры рейсов, которые обратились в авиакомпанию с просьбой о размещении, заселены в гостиницах, а также багаж более 10 пассажиров сдан в камеру хранения аэропорта. Информация о выполнении рейсов будет дана в среду, 21 мая", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что взлетно-посадочную полосу аэропорта в поселке Зырянка Верхнеколымского района Якутии затопило из-за паводка на реке Колыма.
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бизнес, туризм, финансы, якутск, якутия, колыма
Бизнес, Туризм, Финансы, Якутск, ЯКУТИЯ, Колыма
06:36 20.05.2025
 
В Якутии отменили рейсы в Зырянку и Среднеколымск

В Якутии отменили рейсы в Зырянку и Среднеколымск

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ЯКУТСК, 20 мая - ПРАЙМ. Авиарейсы в Зырянку и Среднеколымск Якутии отменены из-за подтопления ВПП аэропортов, пассажиры, ожидающие вылета, заселены в гостиницы, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".
"Сообщаем, что рейсы в Зырянку и Среднеколымск отменены в связи с подтоплением взлетно-посадочных полос данных аэропортов. Они не пригодны для приема воздушных судов Ан-24, Ан-26", - заявил авиаперевозчик.
По информации "Полярных авиалиний", 20 мая планировалось выполнить стыковочный рейс по маршруту Якутск – Среднеколымск – Зырянка, но он также был отменен в связи с закрытием аэропорта Среднеколымска.
"Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и напоминает, что данные меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. Пассажиры рейсов, которые обратились в авиакомпанию с просьбой о размещении, заселены в гостиницах, а также багаж более 10 пассажиров сдан в камеру хранения аэропорта. Информация о выполнении рейсов будет дана в среду, 21 мая", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что взлетно-посадочную полосу аэропорта в поселке Зырянка Верхнеколымского района Якутии затопило из-за паводка на реке Колыма.
 
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