https://1prime.ru/20250520/jakutija-857733284.html
В Якутии отменили рейсы в Зырянку и Среднеколымск
В Якутии отменили рейсы в Зырянку и Среднеколымск - 20.05.2025, ПРАЙМ
В Якутии отменили рейсы в Зырянку и Среднеколымск
Авиарейсы в Зырянку и Среднеколымск Якутии отменены из-за подтопления ВПП аэропортов, пассажиры, ожидающие вылета, заселены в гостиницы, сообщает пресс-служба... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T06:36+0300
2025-05-20T06:36+0300
2025-05-20T06:36+0300
бизнес
туризм
финансы
якутск
якутия
колыма
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857733284.jpg?1747712200
ЯКУТСК, 20 мая - ПРАЙМ. Авиарейсы в Зырянку и Среднеколымск Якутии отменены из-за подтопления ВПП аэропортов, пассажиры, ожидающие вылета, заселены в гостиницы, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".
"Сообщаем, что рейсы в Зырянку и Среднеколымск отменены в связи с подтоплением взлетно-посадочных полос данных аэропортов. Они не пригодны для приема воздушных судов Ан-24, Ан-26", - заявил авиаперевозчик.
По информации "Полярных авиалиний", 20 мая планировалось выполнить стыковочный рейс по маршруту Якутск – Среднеколымск – Зырянка, но он также был отменен в связи с закрытием аэропорта Среднеколымска.
"Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и напоминает, что данные меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. Пассажиры рейсов, которые обратились в авиакомпанию с просьбой о размещении, заселены в гостиницах, а также багаж более 10 пассажиров сдан в камеру хранения аэропорта. Информация о выполнении рейсов будет дана в среду, 21 мая", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что взлетно-посадочную полосу аэропорта в поселке Зырянка Верхнеколымского района Якутии затопило из-за паводка на реке Колыма.
якутск
якутия
колыма
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, финансы, якутск, якутия, колыма
Бизнес, Туризм, Финансы, Якутск, ЯКУТИЯ, Колыма
В Якутии отменили рейсы в Зырянку и Среднеколымск
В Якутии отменили рейсы в Зырянку и Среднеколымск
ЯКУТСК, 20 мая - ПРАЙМ. Авиарейсы в Зырянку и Среднеколымск Якутии отменены из-за подтопления ВПП аэропортов, пассажиры, ожидающие вылета, заселены в гостиницы, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".
"Сообщаем, что рейсы в Зырянку и Среднеколымск отменены в связи с подтоплением взлетно-посадочных полос данных аэропортов. Они не пригодны для приема воздушных судов Ан-24, Ан-26", - заявил авиаперевозчик.
По информации "Полярных авиалиний", 20 мая планировалось выполнить стыковочный рейс по маршруту Якутск – Среднеколымск – Зырянка, но он также был отменен в связи с закрытием аэропорта Среднеколымска.
"Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и напоминает, что данные меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. Пассажиры рейсов, которые обратились в авиакомпанию с просьбой о размещении, заселены в гостиницах, а также багаж более 10 пассажиров сдан в камеру хранения аэропорта. Информация о выполнении рейсов будет дана в среду, 21 мая", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что взлетно-посадочную полосу аэропорта в поселке Зырянка Верхнеколымского района Якутии затопило из-за паводка на реке Колыма.