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"Яндекс" стал точнее рассчитывать время доставки курьеров

"Яндекс" стал точнее рассчитывать время доставки курьеров - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Яндекс" стал точнее рассчитывать время доставки курьеров

"Яндекс" с помощью нейросетей стал точнее рассчитывать время доставки курьеров в сервисах "Еда", "Деливери", "Лавка" и "Доставка" - качество прогноза улучшилось | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T07:31+0300

2025-05-20T07:31+0300

2025-05-20T07:31+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "Яндекс" с помощью нейросетей стал точнее рассчитывать время доставки курьеров в сервисах "Еда", "Деливери", "Лавка" и "Доставка" - качество прогноза улучшилось на 45%, сообщили РИА Новости в компании. "Яндекс" усовершенствовал алгоритмы в приложении "Яндекс Про", в котором курьеры выполняют заказы. Теперь нейросети помогают строить маршруты и рассчитывать время прибытия точнее — качество прогноза улучшилось на 45%. Благодаря этому курьеры смогут лучше распределять силы и время, а пользователи "Еды", "Деливери", "Лавки" и "Доставки" — знать еще более точное время получения заказа", - сказали в компании. При расчете времени прибытия алгоритмы учитывают больше факторов: рельеф местности, приоритет разных дорог и зон, светофоры, регулируемые и нерегулируемые перекрестки и пешеходные переходы. "Яндекс Про" будет закладывать дополнительное время, если на дороге курьера встретятся светофоры и перекрестки. ИИ поможет курьерам ориентироваться в зданиях, а также в больших торговых центрах. Разработчики обучали нейросети в том числе на анонимных данных о передвижениях курьеров-партнеров. Кроме этого, нейросеть извлекает дополнительную информацию о заказах из комментариев пользователей — например, название ресторана или магазина, а также анализирует агрегированные данные о похожих заказах по адресу. "Таким образом система уточняет координаты нужной организации, а курьер видит в навигаторе путь по зданию с указанием на вход и этаж, где расположено место. Сейчас эта технология тестируется и доступна некоторым курьерам-партнерам сервиса "Яндекс Доставка", - добавили в "Яндексе".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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