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В Японии рассказали о телефонном разговоре Путина и Трампа

В Японии рассказали о телефонном разговоре Путина и Трампа - 20.05.2025, ПРАЙМ

В Японии рассказали о телефонном разговоре Путина и Трампа

Правительство Японии осведомлено относительно телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и надеется, что дипломатические... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T04:38+0300

2025-05-20T04:38+0300

2025-05-20T04:38+0300

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ТОКИО, 20 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии осведомлено относительно телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и надеется, что дипломатические усилия, предпринимаемые вовлеченными сторонами, включая данную беседу, приведут к прорыву в ситуации вокруг Украины, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. "Мы осведомлены о том, что ситуация вокруг Украины была предметом обсуждения в ходе телефонного разговора лидеров США и России, который состоялся 19 мая, и что обе стороны сделали заявления об итогах беседы. Правительство Японии надеется, что дипломатические усилия, предпринимаемые вовлеченными сторонами, включая данный разговор, приведут к прорыву в ситуации", - подчеркнул Хаяси. По словам генсека Японии, официальный Токио "продолжит тесно взаимодействовать с международным сообществом", но в то же время надеется "на положительные действия со стороны России для достижения полного прекращения огня и установления справедливого и продолжительного мира как можно скорее". Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

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мировая экономика, украина, япония, токио, дональд трамп, владимир путин