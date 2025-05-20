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В Японии рассказали о телефонном разговоре Путина и Трампа
В Японии рассказали о телефонном разговоре Путина и Трампа - 20.05.2025, ПРАЙМ
В Японии рассказали о телефонном разговоре Путина и Трампа
Правительство Японии осведомлено относительно телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и надеется, что дипломатические... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T04:38+0300
2025-05-20T04:38+0300
2025-05-20T04:38+0300
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ТОКИО, 20 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии осведомлено относительно телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и надеется, что дипломатические усилия, предпринимаемые вовлеченными сторонами, включая данную беседу, приведут к прорыву в ситуации вокруг Украины, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
"Мы осведомлены о том, что ситуация вокруг Украины была предметом обсуждения в ходе телефонного разговора лидеров США и России, который состоялся 19 мая, и что обе стороны сделали заявления об итогах беседы. Правительство Японии надеется, что дипломатические усилия, предпринимаемые вовлеченными сторонами, включая данный разговор, приведут к прорыву в ситуации", - подчеркнул Хаяси.
По словам генсека Японии, официальный Токио "продолжит тесно взаимодействовать с международным сообществом", но в то же время надеется "на положительные действия со стороны России для достижения полного прекращения огня и установления справедливого и продолжительного мира как можно скорее".
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
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мировая экономика, украина, япония, токио, дональд трамп, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЯПОНИЯ, Токио, Дональд Трамп, Владимир Путин
В Японии рассказали о телефонном разговоре Путина и Трампа
Правительство Японии надеется на прорыв в ситуации вокруг Украины
ТОКИО, 20 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии осведомлено относительно телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и надеется, что дипломатические усилия, предпринимаемые вовлеченными сторонами, включая данную беседу, приведут к прорыву в ситуации вокруг Украины, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
"Мы осведомлены о том, что ситуация вокруг Украины была предметом обсуждения в ходе телефонного разговора лидеров США и России, который состоялся 19 мая, и что обе стороны сделали заявления об итогах беседы. Правительство Японии надеется, что дипломатические усилия, предпринимаемые вовлеченными сторонами, включая данный разговор, приведут к прорыву в ситуации", - подчеркнул Хаяси.
По словам генсека Японии, официальный Токио "продолжит тесно взаимодействовать с международным сообществом", но в то же время надеется "на положительные действия со стороны России для достижения полного прекращения огня и установления справедливого и продолжительного мира как можно скорее".
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.