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Япония выступила против расширения военных действий Израиля в Газе

Япония выступила против расширения военных действий Израиля в Газе - 20.05.2025, ПРАЙМ

Япония выступила против расширения военных действий Израиля в Газе

Правительство Японии на фоне расширения военных действий Израиля выступает против любых действий, которые еще больше ухудшат гуманитарную ситуацию в секторе... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T07:03+0300

2025-05-20T07:03+0300

2025-05-20T07:03+0300

экономика

мировая экономика

общество

израиль

газа

великобритания

биньямин нетаньяху

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ТОКИО, 20 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии на фоне расширения военных действий Израиля выступает против любых действий, которые еще больше ухудшат гуманитарную ситуацию в секторе Газа, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Армия обороны Израиля в минувшие выходные приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников. "Мы выступаем против любых шагов, которые еще больше ухудшат гуманитарную ситуацию в секторе Газа или будут противоречить реализации решения о двух государствах", - подчеркнул Хаяси. Генсек японского правительства также выразил "серьезную обеспокоенность" в связи с тем, что расширение военных операций Израиля привело к многочисленным жертвам гражданских. В понедельник власти Великобритании, Франции и Канады заявили, что примут "конкретные меры" против Израиля в том случае, если он не прекратит новое военное наступление в секторе Газа и не снимет ограничения на гуманитарную помощь. Эти страны также выступили против любых попыток расширения еврейских поселений на Западном берегу, пригрозив Израилю введением адресных санкций. В заявлении также говорится о решимости правительств этих стран признать палестинское государство. В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал власти Великобритании, Франции и Канады за их требование о прекращении операции в секторе Газа и планы в одностороннем порядке признать палестинское государство, заявив, что это станет наградой за палестинский террор и повлечет новые нападения на еврейское государство.

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мировая экономика, общество , израиль, газа, великобритания, биньямин нетаньяху