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Юрист рассказал, как правильно работать с зарубежными партнерами

Юрист рассказал, как правильно работать с зарубежными партнерами - 20.05.2025, ПРАЙМ

Юрист рассказал, как правильно работать с зарубежными партнерами

Российским бизнесменам, чтобы эффективно и безопасно работать с новыми зарубежными партнерами, необходимо придерживаться нескольких базовых рекомендаций:... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T07:16+0300

2025-05-20T07:16+0300

2025-05-20T07:16+0300

бизнес

экономика

иран

москва

сирия

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Российским бизнесменам, чтобы эффективно и безопасно работать с новыми зарубежными партнерами, необходимо придерживаться нескольких базовых рекомендаций: тщательно предварительно проверять добросовестность их и их окружения, а еще грамотно составлять договор - жестко, но гибко защищая свои интересы, рассказал РИА Новости основатель GR-правовой компании Yang Consult Магомед Янгулби. "Одна из самых частых ошибок российских бизнесменов - фокусирование на "фасаде", а не на бенефициаре. Своим клиентам мы рекомендуем проверять не только юридическое лицо, с которым они собираются вести бизнес, а также обратить пристальное внимание на четырех китов: реального владельца, который имеет рычаги влияния на бизнес вашего потенциального зарубежного партнера, структуру владения бизнесом, в том числе аффилированность с другими бизнесами, страну, где у зарубежного партнера размещены активы и счета, связи, которые есть у зарубежного партнера - политические, деловые", - рекомендует Янгулби. Прежде чем начать работу с компаниями из стран с нестабильной политикой или высоким уровнем закрытости, такими как Иран, Сирия, Ливан, часть Турции, целесообразно собрать больше информации о потенциальных партнерах. В частности, юрист советует выяснить, кто стоит за этим бизнесом, насколько публичен сам бизнес, как он представлен в публичном пространстве, какова репутация у бизнеса на его родине, находится ли бизнес в санкционных списках, серых схемах или под дипломатическим наблюдением. Также эксперт призывает соблюдать баланс: прописывать максимально жесткие условия в документах, защищая свои интересы на бумаге, при этом будучи готовым проявить гибкость. "Во многих культурах (Китай, ОАЭ, Иран) "жёсткие рамки" не принято ставить на первых этапах переговоров. Сосредоточьтесь на выстраивании надежного личного контакта с партнерами, одновременно обеспечивая себе серьезную юридическую защиту на случай форс-мажоров", - рекомендует он.

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бизнес, иран, москва, сирия