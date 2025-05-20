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В ЕС посетовали на отсутствие "давления на РФ" со стороны США по Украине
В ЕС посетовали на отсутствие "давления на РФ" со стороны США по Украине - 20.05.2025, ПРАЙМ
В ЕС посетовали на отсутствие "давления на РФ" со стороны США по Украине
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас посетовала, что в Брюсселе "не увидели давления" со стороны США на Россию на переговорах по Украине. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:04+0300
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас посетовала, что в Брюсселе "не увидели давления" со стороны США на Россию на переговорах по Украине. "Мы слышали на прошлой неделе, как США говорили: если Россия не согласится на полное и безоговорочное прекращение огня, тогда для нее будут последствия. Поэтому мы хотим увидеть эти последствия со стороны США. Вы знаете, мы действительно не увидели давления на Россию на этих переговорах", - заявила Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД и минобороны ЕС. В Кремле ранее заявляли, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
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Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Брюссель, Дональд Трамп, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС, МИД, НАТО
В ЕС посетовали на отсутствие "давления на РФ" со стороны США по Украине
Каллас: в ЕС разочарованы отсутствием "давления на РФ" со стороны США по Украине
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас посетовала, что в Брюсселе "не увидели давления" со стороны США на Россию на переговорах по Украине.
"Мы слышали на прошлой неделе, как США говорили: если Россия не согласится на полное и безоговорочное прекращение огня, тогда для нее будут последствия. Поэтому мы хотим увидеть эти последствия со стороны США. Вы знаете, мы действительно не увидели давления на Россию на этих переговорах", - заявила Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД и минобороны ЕС.
В Кремле ранее заявляли, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Главы МИД ЕС обсудят новый пакет антироссийских санкций, заявила Каллас