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В ЕС посетовали на отсутствие "давления на РФ" со стороны США по Украине

В ЕС посетовали на отсутствие "давления на РФ" со стороны США по Украине - 20.05.2025, ПРАЙМ

В ЕС посетовали на отсутствие "давления на РФ" со стороны США по Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас посетовала, что в Брюсселе "не увидели давления" со стороны США на Россию на переговорах по Украине. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T11:04+0300

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2025-05-20T11:04+0300

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас посетовала, что в Брюсселе "не увидели давления" со стороны США на Россию на переговорах по Украине. "Мы слышали на прошлой неделе, как США говорили: если Россия не согласится на полное и безоговорочное прекращение огня, тогда для нее будут последствия. Поэтому мы хотим увидеть эти последствия со стороны США. Вы знаете, мы действительно не увидели давления на Россию на этих переговорах", - заявила Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД и минобороны ЕС. В Кремле ранее заявляли, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

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россия, сша, украина, брюссель, дональд трамп, кая каллас, владимир путин, ес, мид, нато