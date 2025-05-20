Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС посетовали на отсутствие "давления на РФ" со стороны США по Украине - 20.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250520/kallas-857741507.html
В ЕС посетовали на отсутствие "давления на РФ" со стороны США по Украине
В ЕС посетовали на отсутствие "давления на РФ" со стороны США по Украине - 20.05.2025, ПРАЙМ
В ЕС посетовали на отсутствие "давления на РФ" со стороны США по Украине
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас посетовала, что в Брюсселе "не увидели давления" со стороны США на Россию на переговорах по Украине. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:04+0300
2025-05-20T11:04+0300
политика
россия
сша
украина
брюссель
дональд трамп
кая каллас
владимир путин
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_7c8bb4e8b7059072a3b9cabd119eec34.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас посетовала, что в Брюсселе "не увидели давления" со стороны США на Россию на переговорах по Украине. "Мы слышали на прошлой неделе, как США говорили: если Россия не согласится на полное и безоговорочное прекращение огня, тогда для нее будут последствия. Поэтому мы хотим увидеть эти последствия со стороны США. Вы знаете, мы действительно не увидели давления на Россию на этих переговорах", - заявила Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД и минобороны ЕС. В Кремле ранее заявляли, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857740688.html
сша
украина
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_134:0:2265:1598_1920x0_80_0_0_e709a88d7ae91baaacc656e1fb8013eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, украина, брюссель, дональд трамп, кая каллас, владимир путин, ес, мид, нато
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Брюссель, Дональд Трамп, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС, МИД, НАТО
11:04 20.05.2025
 
В ЕС посетовали на отсутствие "давления на РФ" со стороны США по Украине

Каллас: в ЕС разочарованы отсутствием "давления на РФ" со стороны США по Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас посетовала, что в Брюсселе "не увидели давления" со стороны США на Россию на переговорах по Украине.
"Мы слышали на прошлой неделе, как США говорили: если Россия не согласится на полное и безоговорочное прекращение огня, тогда для нее будут последствия. Поэтому мы хотим увидеть эти последствия со стороны США. Вы знаете, мы действительно не увидели давления на Россию на этих переговорах", - заявила Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД и минобороны ЕС.
В Кремле ранее заявляли, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Флаги Евросоюза, Франция
Главы МИД ЕС обсудят новый пакет антироссийских санкций, заявила Каллас
10:49
 
ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНАБрюссельДональд ТрампКая КалласВладимир ПутинЕСМИДНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала