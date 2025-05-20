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Новые санкции ЕС никак не повлияют на работу "КамАза", заявили в компании
Новые санкции ЕС никак не повлияют на работу "КамАза", заявили в компании - 20.05.2025, ПРАЙМ
Новые санкции ЕС никак не повлияют на работу "КамАза", заявили в компании
Санкции, введенные ЕС во вторник против генерального директора "Камаза" Сергея Когогина, не повлияют на деятельность предприятия, заявили РИА Новости в... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:52+0300
2025-05-20T14:52+0300
2025-05-20T14:52+0300
камаз
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Санкции, введенные ЕС во вторник против генерального директора "Камаза" Сергея Когогина, не повлияют на деятельность предприятия, заявили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя. Евросоюз включил Когогина в 17-й пакет антироссийских санкций, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. "Сергей Когогин, как и "Камаз", находятся под всеми возможными санкциями. Дополнительные персональные санкции ЕС в отношении генерального директора не повлияют на деятельность компании, которая за последние несколько лет научилась и привыкла работать в условиях санкционного давления", - говорится в сообщении "Камаза".
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камаз, ес, сергей когогин, санкции против рф
Камаз, ЕС, Сергей Когогин, санкции против РФ
Новые санкции ЕС никак не повлияют на работу "КамАза", заявили в компании
"КамАз": санкции ЕС против гендиректора Когогина не повлияют на работу предприятия
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Санкции, введенные ЕС во вторник против генерального директора "Камаза" Сергея Когогина, не повлияют на деятельность предприятия, заявили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя.
Евросоюз включил Когогина в 17-й пакет антироссийских санкций, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Сергей Когогин, как и "Камаз", находятся под всеми возможными санкциями. Дополнительные персональные санкции ЕС в отношении генерального директора не повлияют на деятельность компании, которая за последние несколько лет научилась и привыкла работать в условиях санкционного давления", - говорится в сообщении "Камаза".
ЕС включил гендиректора "КамАЗ" в 17-й пакет антироссийских санкций