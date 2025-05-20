https://1prime.ru/20250520/kamaz-857753896.html

Новые санкции ЕС никак не повлияют на работу "КамАза", заявили в компании

Новые санкции ЕС никак не повлияют на работу "КамАза", заявили в компании - 20.05.2025, ПРАЙМ

Новые санкции ЕС никак не повлияют на работу "КамАза", заявили в компании

Санкции, введенные ЕС во вторник против генерального директора "Камаза" Сергея Когогина, не повлияют на деятельность предприятия, заявили РИА Новости в... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T14:52+0300

2025-05-20T14:52+0300

2025-05-20T14:52+0300

камаз

ес

сергей когогин

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76621/78/766217847_0:4:1500:848_1920x0_80_0_0_9b9fd7747c8746efa7b31e1362bb9c13.jpg

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Санкции, введенные ЕС во вторник против генерального директора "Камаза" Сергея Когогина, не повлияют на деятельность предприятия, заявили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя. Евросоюз включил Когогина в 17-й пакет антироссийских санкций, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. "Сергей Когогин, как и "Камаз", находятся под всеми возможными санкциями. Дополнительные персональные санкции ЕС в отношении генерального директора не повлияют на деятельность компании, которая за последние несколько лет научилась и привыкла работать в условиях санкционного давления", - говорится в сообщении "Камаза".

https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857751823.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

камаз, ес, сергей когогин, санкции против рф