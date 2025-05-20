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ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов и материалов

ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов и материалов - 20.05.2025, ПРАЙМ

ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов и материалов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель из трех компаний - ООО "Фокус", ООО "Отримед" и ООО "Экстравижн" - на торгах по поставке... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T10:04+0300

2025-05-20T10:04+0300

2025-05-20T10:04+0300

бизнес

москва

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель из трех компаний - ООО "Фокус", ООО "Отримед" и ООО "Экстравижн" - на торгах по поставке медицинских инструментов и материалов, сумма контрактов составила 1,2 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила медицинский картель на сумму 1,2 миллиарда рублей. Признаки нарушения обнаружены на торгах по поставке медицинских инструментов и расходных материалов на всей территории России. Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Фокус", ООО "Отримед" и ООО "Экстравижн", - говорится в сообщении. Отмечается, что служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.

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