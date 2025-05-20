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ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов и материалов
ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов и материалов - 20.05.2025, ПРАЙМ
ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов и материалов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель из трех компаний - ООО "Фокус", ООО "Отримед" и ООО "Экстравижн" - на торгах по поставке... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T10:04+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель из трех компаний - ООО "Фокус", ООО "Отримед" и ООО "Экстравижн" - на торгах по поставке медицинских инструментов и материалов, сумма контрактов составила 1,2 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила медицинский картель на сумму 1,2 миллиарда рублей. Признаки нарушения обнаружены на торгах по поставке медицинских инструментов и расходных материалов на всей территории России. Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Фокус", ООО "Отримед" и ООО "Экстравижн", - говорится в сообщении. Отмечается, что служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
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бизнес, москва
ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов и материалов
ФАС выявила картель из компаний на торгах по поставке медицинских инструментов
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель из трех компаний - ООО "Фокус", ООО "Отримед" и ООО "Экстравижн" - на торгах по поставке медицинских инструментов и материалов, сумма контрактов составила 1,2 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве.
"ФАС выявила медицинский картель на сумму 1,2 миллиарда рублей. Признаки нарушения обнаружены на торгах по поставке медицинских инструментов и расходных материалов на всей территории России. Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Фокус", ООО "Отримед" и ООО "Экстравижн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах.
В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
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