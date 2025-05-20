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В Китае вступил в силу закон о развитии частного сектора экономики - 20.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250520/kitaj-857729605.html
В Китае вступил в силу закон о развитии частного сектора экономики
В Китае вступил в силу закон о развитии частного сектора экономики - 20.05.2025, ПРАЙМ
В Китае вступил в силу закон о развитии частного сектора экономики
Закон о содействии развитию частного сектора экономики, который власти назвали "важной вехой", официально вступил в силу в Китае. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T00:37+0300
2025-05-20T00:37+0300
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ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Закон о содействии развитию частного сектора экономики, который власти назвали "важной вехой", официально вступил в силу в Китае. Ранее агентство Синьхуа сообщало, что законодатели КНР 30 апреля приняли первый в стране фундаментальный закон, направленный на развитие негосударственного сектора экономики. Он был принят на 15-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва. На пресс-конференции 8 мая, посвященной разъяснению нового закона, заместитель министра юстиции КНР Ван Чжэньцзян рассказал, что закон состоит из 9 частей и 78 статей и направлен на совершенствование соответствующих институтов и механизмов в таких областях, как добросовестная конкуренция, стимулирование инвестиций и финансирования, научно-технические инновации, правовое регулирование предпринимательской деятельности, обеспечение сервисной поддержки и защита прав и интересов. Ван Чжэньцзян добавил, что закон "является важной вехой в истории развития частного сектора Китая". "Под влиянием как внешней среды, так и ряда внутренних факторов, включая недостаточную реализацию политики, частный сектор сталкивается с определенными трудностями и вызовами", - сказал Ван Чжэньцзян. В частности, по его словам, трудности связаны с такими факторами как справедливое участие в рыночной конкуренции, равный доступ к производственным ресурсам, получение поддержки в финансировании и инвестициях, обеспечение сервисного сопровождения, а также защита законных прав и интересов. "Необходимо в срочном порядке, в ответ на наиболее острые практические проблемы, как можно скорее усовершенствовать соответствующие институциональные и нормативные меры, чтобы ответить на обеспокоенность всех сторон, укрепить уверенность в развитии, стимулировать внутреннюю мотивацию субъектов частной экономики", - сказал замминистра. Ван Чжэньцзян также указал на необходимость постоянно укреплять тенденцию стабилизации и восстановления китайской экономики и ее устойчивого долгосрочного роста, "чтобы с помощью предсказуемости высококачественного развития эффективно противостоять неопределенности, вызванной резкими изменениями внешней среды". Принятие закона о поддержке развития частного сектора состоялось на фоне нового витка тарифной войны Китая и США и других внешних вызовов, с которыми сталкивается китайская экономика. При этом в апреле заместитель главы государственного статистического бюро КНР Шэн Лайюнь заявлял, что пошлины США не повлияют на долгосрочный рост китайской экономики, у Китая есть уверенность и возможности, чтобы справиться с внешними вызовами. Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что ВВП Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам. При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году также в 5%, ухудшил прогноз роста в 2025 и 2026 году до 4%.
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мировая экономика, финансы, китай, кнр, сша, мвф
Экономика, Мировая экономика, Финансы, КИТАЙ, КНР, США, МВФ
00:37 20.05.2025
 
В Китае вступил в силу закон о развитии частного сектора экономики

В Китае вступил в силу закон о содействии развитию частного сектора экономики

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ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Закон о содействии развитию частного сектора экономики, который власти назвали "важной вехой", официально вступил в силу в Китае.
Ранее агентство Синьхуа сообщало, что законодатели КНР 30 апреля приняли первый в стране фундаментальный закон, направленный на развитие негосударственного сектора экономики. Он был принят на 15-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва.
На пресс-конференции 8 мая, посвященной разъяснению нового закона, заместитель министра юстиции КНР Ван Чжэньцзян рассказал, что закон состоит из 9 частей и 78 статей и направлен на совершенствование соответствующих институтов и механизмов в таких областях, как добросовестная конкуренция, стимулирование инвестиций и финансирования, научно-технические инновации, правовое регулирование предпринимательской деятельности, обеспечение сервисной поддержки и защита прав и интересов.
Ван Чжэньцзян добавил, что закон "является важной вехой в истории развития частного сектора Китая".
"Под влиянием как внешней среды, так и ряда внутренних факторов, включая недостаточную реализацию политики, частный сектор сталкивается с определенными трудностями и вызовами", - сказал Ван Чжэньцзян.
В частности, по его словам, трудности связаны с такими факторами как справедливое участие в рыночной конкуренции, равный доступ к производственным ресурсам, получение поддержки в финансировании и инвестициях, обеспечение сервисного сопровождения, а также защита законных прав и интересов.
"Необходимо в срочном порядке, в ответ на наиболее острые практические проблемы, как можно скорее усовершенствовать соответствующие институциональные и нормативные меры, чтобы ответить на обеспокоенность всех сторон, укрепить уверенность в развитии, стимулировать внутреннюю мотивацию субъектов частной экономики", - сказал замминистра.
Ван Чжэньцзян также указал на необходимость постоянно укреплять тенденцию стабилизации и восстановления китайской экономики и ее устойчивого долгосрочного роста, "чтобы с помощью предсказуемости высококачественного развития эффективно противостоять неопределенности, вызванной резкими изменениями внешней среды".
Принятие закона о поддержке развития частного сектора состоялось на фоне нового витка тарифной войны Китая и США и других внешних вызовов, с которыми сталкивается китайская экономика. При этом в апреле заместитель главы государственного статистического бюро КНР Шэн Лайюнь заявлял, что пошлины США не повлияют на долгосрочный рост китайской экономики, у Китая есть уверенность и возможности, чтобы справиться с внешними вызовами.
Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что ВВП Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам. При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году также в 5%, ухудшил прогноз роста в 2025 и 2026 году до 4%.
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыКИТАЙКНРСШАМВФ
 
 
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