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General Motors прекратила поставки автомобилей в Китай

General Motors прекратила поставки автомобилей в Китай - 20.05.2025, ПРАЙМ

General Motors прекратила поставки автомобилей в Китай

Американская автомобильная корпорация General Motors (GM) проинформировала сотрудников и дилеров своего китайского экспортного подразделения о решении... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T02:07+0300

2025-05-20T02:07+0300

2025-05-20T02:07+0300

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ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. Американская автомобильная корпорация General Motors (GM) проинформировала сотрудников и дилеров своего китайского экспортного подразделения о решении прекратить поставки транспортных средств в Китай, сообщает агентство Рейтер. "В связи с существенными изменениями в экономической среде мы приняли решение о реструктуризации Durant Guild (платформа GM, ориентированная на продажу премиальных автомобилей для китайского рынка - ред.) и оптимизации деятельности GM China", - говорится в заявлении пресс-секретаря компании. Представитель GM подчеркнул, что импорт автомобилей из США через Durant Guild составлял менее 0,1% от общего объема продаж компании на китайском рынке. General Motors также осуществляет продажи автомобилей в Китае через совместные предприятия с китайской компанией SAIC. Штаб-квартира компании расположена в городе Лючжоу, который находится в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На прошлой неделе компания Ford Motor (F.N.) также объявила о прекращении поставок своих внедорожников, пикапов и спортивных автомобилей в Китай. Это решение было принято в связи с ответными пошлинами, которые облагают транспортные средства налогом в размере до 150%. Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. В итоге Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты - взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.

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бизнес, мировая экономика, китай, сша, general motors