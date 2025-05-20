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General Motors прекратила поставки автомобилей в Китай
General Motors прекратила поставки автомобилей в Китай - 20.05.2025, ПРАЙМ
General Motors прекратила поставки автомобилей в Китай
Американская автомобильная корпорация General Motors (GM) проинформировала сотрудников и дилеров своего китайского экспортного подразделения о решении... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T02:07+0300
2025-05-20T02:07+0300
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ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. Американская автомобильная корпорация General Motors (GM) проинформировала сотрудников и дилеров своего китайского экспортного подразделения о решении прекратить поставки транспортных средств в Китай, сообщает агентство Рейтер.
"В связи с существенными изменениями в экономической среде мы приняли решение о реструктуризации Durant Guild (платформа GM, ориентированная на продажу премиальных автомобилей для китайского рынка - ред.) и оптимизации деятельности GM China", - говорится в заявлении пресс-секретаря компании.
Представитель GM подчеркнул, что импорт автомобилей из США через Durant Guild составлял менее 0,1% от общего объема продаж компании на китайском рынке. General Motors также осуществляет продажи автомобилей в Китае через совместные предприятия с китайской компанией SAIC. Штаб-квартира компании расположена в городе Лючжоу, который находится в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
На прошлой неделе компания Ford Motor (F.N.) также объявила о прекращении поставок своих внедорожников, пикапов и спортивных автомобилей в Китай. Это решение было принято в связи с ответными пошлинами, которые облагают транспортные средства налогом в размере до 150%.
Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. В итоге Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты - взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
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бизнес, мировая экономика, китай, сша, general motors
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, General Motors
General Motors прекратила поставки автомобилей в Китай
General Motors объявила о прекращении поставок автомобилей в Китай
ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. Американская автомобильная корпорация General Motors (GM) проинформировала сотрудников и дилеров своего китайского экспортного подразделения о решении прекратить поставки транспортных средств в Китай, сообщает агентство Рейтер.
"В связи с существенными изменениями в экономической среде мы приняли решение о реструктуризации Durant Guild (платформа GM, ориентированная на продажу премиальных автомобилей для китайского рынка - ред.) и оптимизации деятельности GM China", - говорится в заявлении пресс-секретаря компании.
Представитель GM подчеркнул, что импорт автомобилей из США через Durant Guild составлял менее 0,1% от общего объема продаж компании на китайском рынке. General Motors также осуществляет продажи автомобилей в Китае через совместные предприятия с китайской компанией SAIC. Штаб-квартира компании расположена в городе Лючжоу, который находится в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
На прошлой неделе компания Ford Motor (F.N.) также объявила о прекращении поставок своих внедорожников, пикапов и спортивных автомобилей в Китай. Это решение было принято в связи с ответными пошлинами, которые облагают транспортные средства налогом в размере до 150%.
Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. В итоге Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты - взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.