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Китай не нуждается в больших объемах импортируемого угля, считают эксперты - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Китай не нуждается в больших объемах импортируемого угля, считают эксперты
Китай не нуждается в больших объемах импортируемого угля, считают эксперты - 20.05.2025, ПРАЙМ
Китай не нуждается в больших объемах импортируемого угля, считают эксперты
Китай не нуждается в больших объемах импортируемого угля на данный момент, отсутствие такой потребности приводит к спаду стоимости угля в стране, это затронет... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T06:15+0300
2025-05-20T06:15+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
китай
кнр
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Китай не нуждается в больших объемах импортируемого угля на данный момент, отсутствие такой потребности приводит к спаду стоимости угля в стране, это затронет всех ключевых поставщиков и ужесточит конкуренцию между ними, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Цены на уголь в Китае продолжают падать из-за постоянного переизбытка этого топлива, ранее в мае об этом написало агентство Блумберг. Добыча угля в КНР выросла - на 8,1%, до рекордных 1,2 миллиарда тонн в первом квартале, добавили в материале. "Рост собственной добычи угля в Китае на 8% и сокращение импорта на 13% показывают, что стране на данный момент может быть не нужен большой объем импортируемого угля - как следствие, существующим крупным экспортерам - в первую очередь, Австралии и Индонезии - приходится либо снижать цены, по которым уголь продается, либо наращивать экспорт на другие рынки, например в Индию", - отметил сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол. По его словам, снижение стоимости угля в Китае - это не причина падения мировых цен, а лишь подтверждение мирового тренда. Аналитик отметил, что спрос во всех странах ограничен, то есть в условиях конкуренции цены продолжат снижаться все сильнее. Аналогичного мнения придерживается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Снижение спроса на уголь в Китае рикошетом ударит по поставкам данного горючего полезного ископаемого из различных стран ... Подобное положение дел может привести ... к ужесточению конкуренции между ключевыми поставщиками угля в Китай", - полагает он. Эксперт уточнил, что в сложившихся условиях экспорт угля из РФ в КНР в 2025 году может снизиться до 40-50 миллионов тонн с 95 миллионов тонн по итогам прошлого года.
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192
40
192
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5
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мировая экономика, китай, кнр, москва
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, МОСКВА
06:15 20.05.2025
 
Китай не нуждается в больших объемах импортируемого угля, считают эксперты

Эксперты: Китай не нуждается в больших объемах импортируемого угля

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Китай не нуждается в больших объемах импортируемого угля на данный момент, отсутствие такой потребности приводит к спаду стоимости угля в стране, это затронет всех ключевых поставщиков и ужесточит конкуренцию между ними, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Цены на уголь в Китае продолжают падать из-за постоянного переизбытка этого топлива, ранее в мае об этом написало агентство Блумберг. Добыча угля в КНР выросла - на 8,1%, до рекордных 1,2 миллиарда тонн в первом квартале, добавили в материале.
"Рост собственной добычи угля в Китае на 8% и сокращение импорта на 13% показывают, что стране на данный момент может быть не нужен большой объем импортируемого угля - как следствие, существующим крупным экспортерам - в первую очередь, Австралии и Индонезии - приходится либо снижать цены, по которым уголь продается, либо наращивать экспорт на другие рынки, например в Индию", - отметил сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол.
По его словам, снижение стоимости угля в Китае - это не причина падения мировых цен, а лишь подтверждение мирового тренда. Аналитик отметил, что спрос во всех странах ограничен, то есть в условиях конкуренции цены продолжат снижаться все сильнее.
Аналогичного мнения придерживается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Снижение спроса на уголь в Китае рикошетом ударит по поставкам данного горючего полезного ископаемого из различных стран ... Подобное положение дел может привести ... к ужесточению конкуренции между ключевыми поставщиками угля в Китай", - полагает он.
Эксперт уточнил, что в сложившихся условиях экспорт угля из РФ в КНР в 2025 году может снизиться до 40-50 миллионов тонн с 95 миллионов тонн по итогам прошлого года.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаКИТАЙКНРМОСКВА
 
 
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