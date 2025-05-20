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Китай не нуждается в больших объемах импортируемого угля, считают эксперты

Китай не нуждается в больших объемах импортируемого угля, считают эксперты - 20.05.2025, ПРАЙМ

Китай не нуждается в больших объемах импортируемого угля, считают эксперты

Китай не нуждается в больших объемах импортируемого угля на данный момент, отсутствие такой потребности приводит к спаду стоимости угля в стране, это затронет... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T06:15+0300

2025-05-20T06:15+0300

2025-05-20T06:15+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Китай не нуждается в больших объемах импортируемого угля на данный момент, отсутствие такой потребности приводит к спаду стоимости угля в стране, это затронет всех ключевых поставщиков и ужесточит конкуренцию между ними, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Цены на уголь в Китае продолжают падать из-за постоянного переизбытка этого топлива, ранее в мае об этом написало агентство Блумберг. Добыча угля в КНР выросла - на 8,1%, до рекордных 1,2 миллиарда тонн в первом квартале, добавили в материале. "Рост собственной добычи угля в Китае на 8% и сокращение импорта на 13% показывают, что стране на данный момент может быть не нужен большой объем импортируемого угля - как следствие, существующим крупным экспортерам - в первую очередь, Австралии и Индонезии - приходится либо снижать цены, по которым уголь продается, либо наращивать экспорт на другие рынки, например в Индию", - отметил сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол. По его словам, снижение стоимости угля в Китае - это не причина падения мировых цен, а лишь подтверждение мирового тренда. Аналитик отметил, что спрос во всех странах ограничен, то есть в условиях конкуренции цены продолжат снижаться все сильнее. Аналогичного мнения придерживается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Снижение спроса на уголь в Китае рикошетом ударит по поставкам данного горючего полезного ископаемого из различных стран ... Подобное положение дел может привести ... к ужесточению конкуренции между ключевыми поставщиками угля в Китай", - полагает он. Эксперт уточнил, что в сложившихся условиях экспорт угля из РФ в КНР в 2025 году может снизиться до 40-50 миллионов тонн с 95 миллионов тонн по итогам прошлого года.

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мировая экономика, китай, кнр, москва