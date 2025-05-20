https://1prime.ru/20250520/konservy-857740018.html

Россия впервые в истории поставила рыбные консервы в Лаос

Россия впервые в истории поставила рыбные консервы в Лаос - 20.05.2025, ПРАЙМ

Россия впервые в истории поставила рыбные консервы в Лаос

Россия в 2025 году впервые экспортировала консервы из рыбы в Лаос, поставки включали консервы из сардин, кильки и шпрот на сумму около 500 тысяч долларов в... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T10:38+0300

2025-05-20T10:38+0300

2025-05-20T10:38+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в 2025 году впервые экспортировала консервы из рыбы в Лаос, поставки включали консервы из сардин, кильки и шпрот на сумму около 500 тысяч долларов в объеме более 180 тонн, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Россия впервые экспортировала рыбные консервы в Лаос... Поставки сардин, кильки и шпрот составили более 180 тонн на сумму около 500 тысяч долларов", - говорится в сообщении. Там отметили, что Россия в 2025 году также экспортировала в Лаос водку (более 30 тонн), ликеры и прочие спиртные напитки (более 5 тонн), а также детское питание (более 13 тонн). Ка уточняется, всего Россия за январь-апрель 2025 года поставила более 232 тонн продукции АПК в Лаос. Этот объем уже в 2,3 раза больше, чем за весь 2024 год (около 100 тонн).

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сельское хозяйство, россия, лаос, москва, агроэкспорт, минсельхоз