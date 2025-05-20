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Косачев прокомментировал разговор Путина и Трампа

Косачев прокомментировал разговор Путина и Трампа - 20.05.2025, ПРАЙМ

Косачев прокомментировал разговор Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп первым понял, что Россия - такой же субъект международных отношений, как и все остальные, заявил вице-спикер Совфеда Константин... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T07:13+0300

2025-05-20T07:13+0300

2025-05-20T07:13+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп первым понял, что Россия - такой же субъект международных отношений, как и все остальные, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя состоявшийся накануне разговор американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным. "По результатам разговора Путина и Трампа есть ощущение, что окончательно (но не бесповоротно) сложились две консультационно-переговорные группы: российско-американская и украинско-европейская. В первой обсуждают перспективы достижения мира, во второй - возможности продолжения войны", - написал Косачев в своем Telegram-канале. Он считает, что европейцы всеми силами перетягивают Трампа в свою группу, где Украина - субъект, а Россия - объект. "Трамп первым понял, что Россия - такой же субъект международных отношений, как и все остальные. Надеюсь, он понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой", - считает политик. По мнению Косачева, это совершенно точно не нужно ни Америке Трампа, ни России Путина. "Что и является для наших двух держав главным объединительным моментом и главной движущей силой. К достижению мира, а не к продолжению войны", - добавил он. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

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россия, мировая экономика, украина, москва, сша, дональд трамп, владимир путин, константин косачев