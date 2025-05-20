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В США заявили о нехватке денег на соперничество с Россией и КНР в космосе

В США заявили о нехватке денег на соперничество с Россией и КНР в космосе - 20.05.2025, ПРАЙМ

В США заявили о нехватке денег на соперничество с Россией и КНР в космосе

Американским военным не хватает финансирования, чтобы соперничать с Россией и Китаем в космическом пространстве, признал во вторник командующий операциями... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T18:37+0300

2025-05-20T18:37+0300

2025-05-20T18:37+0300

сша

космос

деньги

россия

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конкуренция

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ВАШИНГТОН, 20 мая - ПРАЙМ. Американским военным не хватает финансирования, чтобы соперничать с Россией и Китаем в космическом пространстве, признал во вторник командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман. "Мы не финансируемся адекватно для выполнения новых миссий, которые даны мне в космической безопасности", - заявил он на слушаниях в комитете по вооруженным службам сената США, комментируя возможности ответа на якобы имеющиеся угрозы со стороны РФ и КНР в космосе. По оценке Зальцмана, Россия и Китай в последние годы добились значительного прогресса в развитии своих возможностей и технологий в космосе, однако Штатам требуются дополнительные ресурсы для соответствия вызовам. "Это просто вопрос масштаба. Я часто использую аналогию, что это как трансформировать торговый флот в ВМС США или (авиакомпанию - ред.) United Airlines в Военно-воздушные силы. Есть множество нового оборудования, нового обучения, новых людей - мы не можем просто взять то, что у нас было, и предположить, что получим превосходство в космосе с этим оборудованием. Это требует новых ресурсов, и здесь возникает разрыв в финансировании", - заключил американский военачальник.

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сша, космос, деньги, россия, китай, конкуренция