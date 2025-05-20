https://1prime.ru/20250520/kreml-857730965.html

В Кремле ответили на вопрос о месте продолжения контактов России и Украины

В Кремле ответили на вопрос о месте продолжения контактов России и Украины - 20.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос о месте продолжения контактов России и Украины

Добавлены подробности после второго абзаца. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T02:38+0300

2025-05-20T02:38+0300

2025-05-20T02:38+0300

россия

экономика

украина

рф

ватикан

дмитрий песков

владимир мединский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857730965.jpg?1747697882

Добавлены подробности после второго абзаца. СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Конкретных решений о месте продолжения контактов России и Украины пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каких-то пока конкретных решений о месте продолжения возможных контактов, будущих контактов пока не принималось", - сказал Песков журналистам. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, рассматривался ли Ватикан как возможная площадка прямых российско-украинских переговоров. Он отметил, что об этой инициативе папы Римского известно и Россия признательна всем, кто готов внести свой вклад в украинское урегулирование. Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной, заявил ранее госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

украина

рф

ватикан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, рф, ватикан, дмитрий песков, владимир мединский, владимир путин