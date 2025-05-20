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В Кремле ответили на вопрос о месте продолжения контактов России и Украины
В Кремле ответили на вопрос о месте продолжения контактов России и Украины - 20.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о месте продолжения контактов России и Украины
Добавлены подробности после второго абзаца. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T02:38+0300
2025-05-20T02:38+0300
2025-05-20T02:38+0300
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украина
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ватикан
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Добавлены подробности после второго абзаца.
СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Конкретных решений о месте продолжения контактов России и Украины пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каких-то пока конкретных решений о месте продолжения возможных контактов, будущих контактов пока не принималось", - сказал Песков журналистам.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, рассматривался ли Ватикан как возможная площадка прямых российско-украинских переговоров. Он отметил, что об этой инициативе папы Римского известно и Россия признательна всем, кто готов внести свой вклад в украинское урегулирование.
Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной, заявил ранее госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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россия, украина, рф, ватикан, дмитрий песков, владимир мединский, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, УКРАИНА, РФ, ВАТИКАН, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Владимир Путин
В Кремле ответили на вопрос о месте продолжения контактов России и Украины
Песков: конкретных решений о месте продолжения контактов России и Украины не принималось
Добавлены подробности после второго абзаца.
СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Конкретных решений о месте продолжения контактов России и Украины пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каких-то пока конкретных решений о месте продолжения возможных контактов, будущих контактов пока не принималось", - сказал Песков журналистам.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, рассматривался ли Ватикан как возможная площадка прямых российско-украинских переговоров. Он отметил, что об этой инициативе папы Римского известно и Россия признательна всем, кто готов внести свой вклад в украинское урегулирование.
Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной, заявил ранее госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.