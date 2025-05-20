https://1prime.ru/20250520/kreml-857749829.html

В Кремле сообщили о предотвращении угрозы терактов в районе Кремля в мае

В Кремле сообщили о предотвращении угрозы терактов в районе Кремля в мае - 20.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле сообщили о предотвращении угрозы терактов в районе Кремля в мае

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в понедельник рассказал об атаках украины в преддверии празднования дня... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T13:28+0300

2025-05-20T13:28+0300

2025-05-20T13:28+0300

политика

россия

сша

юрий ушаков

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83510/07/835100738_0:43:3149:1814_1920x0_80_0_0_671bcce63fc974074a9a148463957aa4.jpg

МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в понедельник рассказал об атаках украины в преддверии празднования дня победы в рф и предотвращении угрозы терактов в районе Кремля и Красной площади в преддверии Дня победы, сообщил журналистампомощник президента РФ Юрий Ушаков. "Наш президент подчеркнул значение отмечавшегося недавно юбилея великой Победы и напомнил, что в преддверии празднования Россия, как известно, объявила о трехдневном прекращении огня. После чего в ночь с 6 на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника, а также американские ракеты Storm Shadow, причем большая часть шла на Москву. Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади", - пересказал Ушаков слова президента РФ. По его словам, теме боевого братства СССР и США в годы Второй мировой войны было уделено особое внимание в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора глав двух государств, американский лидер выразил сожаление, что Вашингтон и Москва сегодня далеки друг от друга, а Путин напомнил о действиях Украины накануне Дня Победы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Лидеры много и с теплотой говорили о том, что наши страны были союзниками во время Второй мировой войны, вместе сражались против нацистской Германии и милитаристской Японии. Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга", - сказал Ушаков. По его словам, президент США также отметил, что он "глубоко впечатлен тем, какой ценой была завоевана эта Победа". "Трамп поделился, что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех", - процитировал президента США Ушаков. Как отметил представитель Кремля, в ходе телефонного разговора с подачи Трампа "лидеры обсудили также личность американского генерала (Дугласа) Макартура, отметили прозорливость его оценок, вспомнив, что он в свое время предупреждал об опасности возрождения агрессивного милитаризма". Представитель Кремля подчеркнул, что "Путин, конечно, не случайно упомянул об этом Трампу, поскольку украинцы напрямую угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий, пытались - и наш президент публично об этом говорил - запугать зарубежных лидеров и не допустить их приезда в Москву". "Было подчеркнуто (с российской стороны - ред.), что авторами этих запугиваний были те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские воззрения", - заметил Ушаков. Он сообщил, что "эта тема достаточно подробно обсуждалась в ходе вчерашнего разговора двух президентов, и это стоит особого упоминания".

https://1prime.ru/20250516/es-857657229.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин