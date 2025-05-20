https://1prime.ru/20250520/kukuruza-857742918.html

Россия в апреле нарастила поставки кукурузы в Китай в 90 раз

Россия в апреле нарастила поставки кукурузы в Китай в 90 раз - 20.05.2025, ПРАЙМ

Россия в апреле нарастила поставки кукурузы в Китай в 90 раз

Россия в апреле этого года увеличила поставки кукурузы в Китай в денежном выражении в 90 раз - до 3 миллионов долларов против 33 тысяч месяцем ранее, подсчитало | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T11:26+0300

2025-05-20T11:26+0300

2025-05-20T11:26+0300

экономика

россия

китай

кукуруза

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле этого года увеличила поставки кукурузы в Китай в денежном выражении в 90 раз - до 3 миллионов долларов против 33 тысяч месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. При этом поставки зерна в целом сократились на 9%, до минимальных с конца прошлого года 26 миллионов долларов. В рейтинге крупнейших поставщиков зерна в Китай страна по итогам апреля заняла седьмое место, за месяц опустившись на три строчки, а наиболее заметными экспортерами этого вида продовольствия в Поднебесную, как и в марте, стали Австралия, Канада и Вьетнам. Кроме кукурузы, положительную динамику по поставкам в Китай показали российский овес (рост на 18%, до 4,9 миллиона долларов) и гречиха (на 2%, до 13,6 миллиона долларов). Остальные российские зерновые закрыли месяц "с минусом": поставки ячменя просели в 2,6 раза, до 4 миллионов долларов, пшеницы - на 5%, до 416,3 тысяч долларов.

https://1prime.ru/20250520/rossija-857732378.html

китай

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россия, китай, кукуруза