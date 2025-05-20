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Россия в апреле нарастила поставки кукурузы в Китай в 90 раз - 20.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250520/kukuruza-857742918.html
Россия в апреле нарастила поставки кукурузы в Китай в 90 раз
Россия в апреле нарастила поставки кукурузы в Китай в 90 раз - 20.05.2025, ПРАЙМ
Россия в апреле нарастила поставки кукурузы в Китай в 90 раз
Россия в апреле этого года увеличила поставки кукурузы в Китай в денежном выражении в 90 раз - до 3 миллионов долларов против 33 тысяч месяцем ранее, подсчитало | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:26+0300
2025-05-20T11:26+0300
экономика
россия
китай
кукуруза
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле этого года увеличила поставки кукурузы в Китай в денежном выражении в 90 раз - до 3 миллионов долларов против 33 тысяч месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. При этом поставки зерна в целом сократились на 9%, до минимальных с конца прошлого года 26 миллионов долларов. В рейтинге крупнейших поставщиков зерна в Китай страна по итогам апреля заняла седьмое место, за месяц опустившись на три строчки, а наиболее заметными экспортерами этого вида продовольствия в Поднебесную, как и в марте, стали Австралия, Канада и Вьетнам. Кроме кукурузы, положительную динамику по поставкам в Китай показали российский овес (рост на 18%, до 4,9 миллиона долларов) и гречиха (на 2%, до 13,6 миллиона долларов). Остальные российские зерновые закрыли месяц "с минусом": поставки ячменя просели в 2,6 раза, до 4 миллионов долларов, пшеницы - на 5%, до 416,3 тысяч долларов.
https://1prime.ru/20250520/rossija-857732378.html
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россия, китай, кукуруза
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, кукуруза
11:26 20.05.2025
 
Россия в апреле нарастила поставки кукурузы в Китай в 90 раз

Россия в апреле поставила в Китай кукурузы на 3 миллиона долларов

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк*Уборка кукурузы на полях АПК "Долгов и К"
*Уборка кукурузы на полях АПК Долгов и К - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле этого года увеличила поставки кукурузы в Китай в денежном выражении в 90 раз - до 3 миллионов долларов против 33 тысяч месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
При этом поставки зерна в целом сократились на 9%, до минимальных с конца прошлого года 26 миллионов долларов.
В рейтинге крупнейших поставщиков зерна в Китай страна по итогам апреля заняла седьмое место, за месяц опустившись на три строчки, а наиболее заметными экспортерами этого вида продовольствия в Поднебесную, как и в марте, стали Австралия, Канада и Вьетнам.
Кроме кукурузы, положительную динамику по поставкам в Китай показали российский овес (рост на 18%, до 4,9 миллиона долларов) и гречиха (на 2%, до 13,6 миллиона долларов).
Остальные российские зерновые закрыли месяц "с минусом": поставки ячменя просели в 2,6 раза, до 4 миллионов долларов, пшеницы - на 5%, до 416,3 тысяч долларов.
Огурцы - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
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ЭкономикаРОССИЯКИТАЙкукуруза
 
 
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