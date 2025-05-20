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Путин подтвердил нацеленность на справедливое решение конфликта на Украине - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Путин подтвердил нацеленность на справедливое решение конфликта на Украине
Путин подтвердил нацеленность на справедливое решение конфликта на Украине - 20.05.2025, ПРАЙМ
Путин подтвердил нацеленность на справедливое решение конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил нацеленность Москвы на справедливое решение... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:31+0300
2025-05-20T11:44+0300
политика
россия
сша
украина
москва
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил нацеленность Москвы на справедливое решение конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. "Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях. Гарантией того, что эти цели будут достигнуты, является позиция Российской Федерации о справедливом урегулировании созданного Западом украинского кризиса, эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом США Трампом", - сказал Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, Москва проинформирует Пекин о контактах с Украиной и США по тематике урегулирования украинского конфликта.
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россия, сша, украина, москва, владимир путин, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин, Сергей Лавров
11:31 20.05.2025 (обновлено: 11:44 20.05.2025)
 
Путин подтвердил нацеленность на справедливое решение конфликта на Украине

Лавров: Путин подтвердил нацеленность России на справедливое решение по Украине

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил нацеленность Москвы на справедливое решение конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях. Гарантией того, что эти цели будут достигнуты, является позиция Российской Федерации о справедливом урегулировании созданного Западом украинского кризиса, эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом США Трампом", - сказал Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.
По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, Москва проинформирует Пекин о контактах с Украиной и США по тематике урегулирования украинского конфликта.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
СМИ: в ЕС считают разговор Путина и Трампа крупной победой для России
09:02
 
ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНАМОСКВАВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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