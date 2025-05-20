https://1prime.ru/20250520/lavrov-857751552.html

Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в Москве 25-27 мая

Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в Москве 25-27 мая - 20.05.2025, ПРАЙМ

Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в Москве 25-27 мая

Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в ходе его визита в Москву 25-27 мая. Стороны обсудят обстановку в Сирии, Ливии, в... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T14:16+0300

2025-05-20T14:16+0300

2025-05-20T14:16+0300

политика

россия

москва

турция

сергей лавров

мария захарова

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_0eef9db21cc73f113d4eebf68300418b.jpg

МОСКВА, 20 мая-ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в ходе его визита в Москву 25-27 мая. Стороны обсудят обстановку в Сирии, Ливии, в черноморском регионе и график контактов на высшем и высоком уровне, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "25-27 мая состоится рабочий визит в Москву министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала она на брифинге. "Главы внешнеполитических ведомств проведут обмен мнениями по региональной проблематике с акцентом на обстановке в Сирии, Ливии, Закавказье, а также в черноморском регионе", - пояснила она, добавив, что стороны также рассмотрят график контактов на высшем и высоком уровне.

https://1prime.ru/20250517/peregovory-857676599.html

москва

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, турция, сергей лавров, мария захарова, мид