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Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в Москве 25-27 мая
Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в Москве 25-27 мая - 20.05.2025, ПРАЙМ
Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в Москве 25-27 мая
Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в ходе его визита в Москву 25-27 мая. Стороны обсудят обстановку в Сирии, Ливии, в... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:16+0300
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2025-05-20T14:16+0300
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МОСКВА, 20 мая-ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в ходе его визита в Москву 25-27 мая. Стороны обсудят обстановку в Сирии, Ливии, в черноморском регионе и график контактов на высшем и высоком уровне, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "25-27 мая состоится рабочий визит в Москву министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала она на брифинге. "Главы внешнеполитических ведомств проведут обмен мнениями по региональной проблематике с акцентом на обстановке в Сирии, Ливии, Закавказье, а также в черноморском регионе", - пояснила она, добавив, что стороны также рассмотрят график контактов на высшем и высоком уровне.
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россия, москва, турция, сергей лавров, мария захарова, мид
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, ТУРЦИЯ, Сергей Лавров, Мария Захарова, МИД
Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в Москве 25-27 мая
Захарова: Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в ходе его визита в Москву
МОСКВА, 20 мая-ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции в ходе его визита в Москву 25-27 мая. Стороны обсудят обстановку в Сирии, Ливии, в черноморском регионе и график контактов на высшем и высоком уровне, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"25-27 мая состоится рабочий визит в Москву министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала она на брифинге.
"Главы внешнеполитических ведомств проведут обмен мнениями по региональной проблематике с акцентом на обстановке в Сирии, Ливии, Закавказье, а также в черноморском регионе", - пояснила она, добавив, что стороны также рассмотрят график контактов на высшем и высоком уровне.
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