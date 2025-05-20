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ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность банков в мае - 20.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250520/likvidnost-857741844.html
ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность банков в мае
ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность банков в мае - 20.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность банков в мае
Банк России ожидает, что правительство за период с 21 по 27 мая абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:13+0300
2025-05-20T11:13+0300
экономика
финансы
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банк россии
правительство
ликвидность банков
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 21 по 27 мая абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 14 по 20 мая, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 54 миллиарда рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 298 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 50 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,236 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 940 миллиардов рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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финансы, банки, россия, банк россии, правительство, ликвидность банков
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России, правительство, ликвидность банков
11:13 20.05.2025
 
ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность банков в мае

ЦБ ожидает, что правительство с 21 по 27 мая абсорбирует ликвидность банков на 55 млрд руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 21 по 27 мая абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 14 по 20 мая, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 54 миллиарда рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 298 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 50 миллиардов рублей.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,236 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 940 миллиардов рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
%Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции в Москве
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ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯБанк Россииправительстволиквидность банков
 
 
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