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ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность банков в мае

ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность банков в мае - 20.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность банков в мае

Банк России ожидает, что правительство за период с 21 по 27 мая абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T11:13+0300

2025-05-20T11:13+0300

2025-05-20T11:13+0300

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ликвидность банков

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 21 по 27 мая абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 14 по 20 мая, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 54 миллиарда рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 298 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 50 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,236 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 940 миллиардов рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20250520/nabiullina-857741685.html

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