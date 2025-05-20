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"Магнит" приобрел 81,55% в "Азбуке вкуса"

"Магнит" приобрел 81,55% в "Азбуке вкуса" - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Магнит" приобрел 81,55% в "Азбуке вкуса"

Ритейлер "Магнит" сообщил, что приобрел 81,55% в ООО "Городской супермаркет" (сеть "Азбука вкуса"). | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T16:23+0300

2025-05-20T16:23+0300

2025-05-20T16:42+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" сообщил, что приобрел 81,55% в ООО "Городской супермаркет" (сеть "Азбука вкуса")."АО "Тандер" является участником ООО "Городской супермаркет" с долей участия в уставном капитале в размере 81,55261%", - говорится в сообщении.АО "Тандер" - это основное операционное дочернее общество "Магнита"."Магнит" в конце апреля сообщил, что приобретает контрольный пакет "Азбуки вкуса", сделка будет закрыта после получения согласования от ФАС и выполнения ряда других условий.Позже ФАС согласовала ходатайство ритейлера "Магнит" о получении предварительного согласия на приобретение доли "Азбуки вкуса". Отмечалось, что доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продовольственными товарами по итогам 2024 года не превышает 25% на территории какого-либо из административно-территориальных образований, в которых располагаются приобретаемые торговые объекты. Таким образом, сделка не приведет к ограничению конкуренции на указанном рынке.В контур сделки вошли пять собственных кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств "Азбуки вкуса", а также три распределительных центра и складская инфраструктура доставки общей площадью 47 тысяч квадратных метров, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге.Ранее "Магнит" сообщал, что после приобретения "Азбуки вкуса" планирует сохранить ее бренд, а также ключевую управленческую команду, представители компании-покупателя при этом будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом "Азбуки вкуса".

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бизнес, россия, магнит