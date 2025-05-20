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Маск объявил о снижение финансовых расходов на политику - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Маск объявил о снижение финансовых расходов на политику
Маск объявил о снижение финансовых расходов на политику - 20.05.2025, ПРАЙМ
Маск объявил о снижение финансовых расходов на политику
Американский предприниматель Илон Маск сообщил о решении сократить финансовые расходы на политику, поскольку в настоящее время не видит причин для политических... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T23:03+0300
2025-05-20T23:20+0300
политика
илон маск
расходы
политика
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск сообщил о решении сократить финансовые расходы на политику, поскольку в настоящее время не видит причин для политических трат. Во вторник издание Politico со ссылкой на анализ публикаций писало, что Маск исчез из поля зрения общественности, его имя меньше упоминается в публикациях президента США Дональда Трампа и других политиков, чем в начале срока американского президента. Издание также отметило, что Трамп больше не использует имя Маска при своих кампаниях по сбору средств. Так в феврале в электронных письмах по сбору денег американский предприниматель упоминался почти каждый день. Однако в начале марта упоминание Маска "резко остановились". "Я думаю, я сделал достаточно... Если я увижу причину тратить на политику в будущем, я это сделаю... В настоящее время я не вижу причины", - заявил Маск агентству Блумберг, добавив, что в будущем он намерен тратить на политику "гораздо меньше". Как пишет агентство, Маск отверг связь этого решения с негативными последствиями его участия в политике. В марте издание Washington Post сообщало, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. В начале февраля из совместного опроса журнала Economist и компании YouGov следовало, что около половины американцев хотят, чтобы у Маска не было никакого влияния в администрации Трампа. Кроме того, конгрессмен-демократ, член палаты представителей от штата Техас Грег Касар ранее призвал уволить Маска с поста в администрации Трампа.
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илон маск, расходы, политика
Политика, Илон Маск, расходы, политика
23:03 20.05.2025 (обновлено: 23:20 20.05.2025)
 
Маск объявил о снижение финансовых расходов на политику

Илон Маск сообщил о решении сократить финансовые расходы на политику

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск сообщил о решении сократить финансовые расходы на политику, поскольку в настоящее время не видит причин для политических трат.
Во вторник издание Politico со ссылкой на анализ публикаций писало, что Маск исчез из поля зрения общественности, его имя меньше упоминается в публикациях президента США Дональда Трампа и других политиков, чем в начале срока американского президента. Издание также отметило, что Трамп больше не использует имя Маска при своих кампаниях по сбору средств. Так в феврале в электронных письмах по сбору денег американский предприниматель упоминался почти каждый день. Однако в начале марта упоминание Маска "резко остановились".
"Я думаю, я сделал достаточно... Если я увижу причину тратить на политику в будущем, я это сделаю... В настоящее время я не вижу причины", - заявил Маск агентству Блумберг, добавив, что в будущем он намерен тратить на политику "гораздо меньше".
Как пишет агентство, Маск отверг связь этого решения с негативными последствиями его участия в политике.
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В марте издание Washington Post сообщало, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании.
В начале февраля из совместного опроса журнала Economist и компании YouGov следовало, что около половины американцев хотят, чтобы у Маска не было никакого влияния в администрации Трампа. Кроме того, конгрессмен-демократ, член палаты представителей от штата Техас Грег Касар ранее призвал уволить Маска с поста в администрации Трампа.
 
ПолитикаИлон Маскрасходыполитика
 
 
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