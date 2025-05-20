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Маск объявил о снижение финансовых расходов на политику

Маск объявил о снижение финансовых расходов на политику - 20.05.2025, ПРАЙМ

Маск объявил о снижение финансовых расходов на политику

Американский предприниматель Илон Маск сообщил о решении сократить финансовые расходы на политику, поскольку в настоящее время не видит причин для политических... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T23:03+0300

2025-05-20T23:03+0300

2025-05-20T23:20+0300

политика

илон маск

расходы

политика

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск сообщил о решении сократить финансовые расходы на политику, поскольку в настоящее время не видит причин для политических трат. Во вторник издание Politico со ссылкой на анализ публикаций писало, что Маск исчез из поля зрения общественности, его имя меньше упоминается в публикациях президента США Дональда Трампа и других политиков, чем в начале срока американского президента. Издание также отметило, что Трамп больше не использует имя Маска при своих кампаниях по сбору средств. Так в феврале в электронных письмах по сбору денег американский предприниматель упоминался почти каждый день. Однако в начале марта упоминание Маска "резко остановились". "Я думаю, я сделал достаточно... Если я увижу причину тратить на политику в будущем, я это сделаю... В настоящее время я не вижу причины", - заявил Маск агентству Блумберг, добавив, что в будущем он намерен тратить на политику "гораздо меньше". Как пишет агентство, Маск отверг связь этого решения с негативными последствиями его участия в политике. В марте издание Washington Post сообщало, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. В начале февраля из совместного опроса журнала Economist и компании YouGov следовало, что около половины американцев хотят, чтобы у Маска не было никакого влияния в администрации Трампа. Кроме того, конгрессмен-демократ, член палаты представителей от штата Техас Грег Касар ранее призвал уволить Маска с поста в администрации Трампа.

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илон маск, расходы, политика