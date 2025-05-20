https://1prime.ru/20250520/maydan-857743667.html

"Первородный грех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине

"Первородный грех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Первородный грех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине

Майдан на Украине стал одним из наиболее трагичных моментов в истории страны. Об этом в социальной сети Х написал аналитик венгерского Центра фундаментальных... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T11:38+0300

2025-05-20T11:38+0300

2025-05-20T11:38+0300

политика

украина

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/04/826750472_0:0:4463:2510_1920x0_80_0_0_83c340758610bbea7393ccee8c988e66.jpg

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Майдан на Украине стал одним из наиболее трагичных моментов в истории страны. Об этом в социальной сети Х написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."В чем первородный грех Украины? Майдан. <...> Пришла либеральная империя. Она эксплуатировала людей, которые были злы и недовольны и мечтали о Европе. Но они так и не дали им Европу", — заметил эксперт.По его мнению, произошедшие события послужили началом негативных изменений, пришедших к власти в результате переворота.В 2013 году протесты, известные как "евромайдан", начались из-за приостановки интеграции в Евросоюз и переросли в антиправительственные столкновения, в результате которых погибли более ста человек.

https://1prime.ru/20250520/kallas-857741507.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад