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"Первородный грех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине - 20.05.2025, ПРАЙМ
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"Первородный грех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
"Первородный грех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Первородный грех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
Майдан на Украине стал одним из наиболее трагичных моментов в истории страны. Об этом в социальной сети Х написал аналитик венгерского Центра фундаментальных... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:38+0300
2025-05-20T11:38+0300
политика
украина
запад
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Майдан на Украине стал одним из наиболее трагичных моментов в истории страны. Об этом в социальной сети Х написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."В чем первородный грех Украины? Майдан. &lt;...&gt; Пришла либеральная империя. Она эксплуатировала людей, которые были злы и недовольны и мечтали о Европе. Но они так и не дали им Европу", — заметил эксперт.По его мнению, произошедшие события послужили началом негативных изменений, пришедших к власти в результате переворота.В 2013 году протесты, известные как "евромайдан", начались из-за приостановки интеграции в Евросоюз и переросли в антиправительственные столкновения, в результате которых погибли более ста человек.
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украина, запад
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД
11:38 20.05.2025
 
"Первородный грех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине

Аналитик Кошкович назвал Майдан первородным грехом Украины

© AFP / Sergei Supinsky" Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве
 Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© AFP / Sergei Supinsky
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Майдан на Украине стал одним из наиболее трагичных моментов в истории страны. Об этом в социальной сети Х написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"В чем первородный грех Украины? Майдан. <...> Пришла либеральная империя. Она эксплуатировала людей, которые были злы и недовольны и мечтали о Европе. Но они так и не дали им Европу", — заметил эксперт.
По его мнению, произошедшие события послужили началом негативных изменений, пришедших к власти в результате переворота.
В 2013 году протесты, известные как "евромайдан", начались из-за приостановки интеграции в Евросоюз и переросли в антиправительственные столкновения, в результате которых погибли более ста человек.
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