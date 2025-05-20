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"Первородный грех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
"Первородный грех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Первородный грех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
Майдан на Украине стал одним из наиболее трагичных моментов в истории страны. Об этом в социальной сети Х написал аналитик венгерского Центра фундаментальных... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:38+0300
2025-05-20T11:38+0300
2025-05-20T11:38+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Майдан на Украине стал одним из наиболее трагичных моментов в истории страны. Об этом в социальной сети Х написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."В чем первородный грех Украины? Майдан. <...> Пришла либеральная империя. Она эксплуатировала людей, которые были злы и недовольны и мечтали о Европе. Но они так и не дали им Европу", — заметил эксперт.По его мнению, произошедшие события послужили началом негативных изменений, пришедших к власти в результате переворота.В 2013 году протесты, известные как "евромайдан", начались из-за приостановки интеграции в Евросоюз и переросли в антиправительственные столкновения, в результате которых погибли более ста человек.
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украина, запад
"Первородный грех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
Аналитик Кошкович назвал Майдан первородным грехом Украины
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ.
Майдан на Украине стал одним из наиболее трагичных моментов в истории страны. Об этом в социальной сети Х написал
аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"В чем первородный грех Украины? Майдан. <...> Пришла либеральная империя. Она эксплуатировала людей, которые были злы и недовольны и мечтали о Европе. Но они так и не дали им Европу", — заметил эксперт.
По его мнению, произошедшие события послужили началом негативных изменений, пришедших к власти в результате переворота.
В 2013 году протесты, известные как "евромайдан", начались из-за приостановки интеграции в Евросоюз и переросли в антиправительственные столкновения, в результате которых погибли более ста человек.
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