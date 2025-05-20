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Стоимость меди снижается после публикации решений ЦБ Китая - 20.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Стоимость меди снижается после публикации решений ЦБ Китая
Стоимость меди снижается после публикации решений ЦБ Китая - 20.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается после публикации решений ЦБ Китая
Стоимость меди опускается во вторник утром после выхода решений Народного банка Китая по величине учетной ставки, свидетельствуют данные торгов. | 20.05.2025, ПРАЙМ
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2025-05-20T09:50+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается во вторник утром после выхода решений Народного банка Китая по величине учетной ставки, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.38 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,96%, до 4,6255 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,8%, до 9 523,5 доллара, стоимость алюминия снизилась на 1,27%, до 2 450 долларов, цинка - опустилась на 0,56%, до 2 676,5 доллара. Во вторник рынки анализируют решения Народного банка Китая. Так, регулятор впервые с октября 2024 года понизил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - с 3,1% до 3%. При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, во вторник была снижена с 3,6% до 3,5%. Китай является крупнейшим импортером и потребителем меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны и решениями центробанка.
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медь, цены на медь, рынок, торги, comex
Экономика, медь, цены на медь, Рынок, Торги, Comex
09:50 20.05.2025
 
Стоимость меди снижается после публикации решений ЦБ Китая

Стоимость меди опускается после выхода решений ЦБ Китая по величине учетной ставки

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
© Unsplash/Ra Dragon
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается во вторник утром после выхода решений Народного банка Китая по величине учетной ставки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.38 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,96%, до 4,6255 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,8%, до 9 523,5 доллара, стоимость алюминия снизилась на 1,27%, до 2 450 долларов, цинка - опустилась на 0,56%, до 2 676,5 доллара.
Во вторник рынки анализируют решения Народного банка Китая. Так, регулятор впервые с октября 2024 года понизил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - с 3,1% до 3%.
При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, во вторник была снижена с 3,6% до 3,5%.
Китай является крупнейшим импортером и потребителем меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны и решениями центробанка.
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Экономикамедьцены на медьРынокТоргиComex
 
 
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