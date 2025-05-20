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Человечество находится на грани глобальной катастрофы, заявил Медведев
Человечество находится на грани глобальной катастрофы, заявил Медведев - 20.05.2025, ПРАЙМ
Человечество находится на грани глобальной катастрофы, заявил Медведев
Человечество находится на грани глобальной катастрофы на фоне вооруженных конфликтов и противостояния ядерных держав. Такое заявление сделал зампред Совета... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T16:30+0300
2025-05-20T16:30+0300
2025-05-20T16:30+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - ПРАЙМ. Человечество находится на грани глобальной катастрофы на фоне вооруженных конфликтов и противостояния ядерных держав. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Общие экспертные оценки заключаются в том, что человечество находится на грани глобальной катастрофы. И пружину в этом часовом механизме взводят пылающие по миру вооруженные конфликты, противостояние ядерных держав и обострение хронических мировых проблем", - подчеркнул он в рамках заседания на полях Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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общество , санкт-петербург, дмитрий медведев
Вооружения, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дмитрий Медведев
Человечество находится на грани глобальной катастрофы, заявил Медведев
Медведев: человечество находится на грани глобальной катастрофы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - ПРАЙМ. Человечество находится на грани глобальной катастрофы на фоне вооруженных конфликтов и противостояния ядерных держав. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Общие экспертные оценки заключаются в том, что человечество находится на грани глобальной катастрофы. И пружину в этом часовом механизме взводят пылающие по миру вооруженные конфликты, противостояние ядерных держав и обострение хронических мировых проблем", - подчеркнул он в рамках заседания на полях Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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