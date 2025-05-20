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Человечество находится на грани глобальной катастрофы, заявил Медведев

Человечество находится на грани глобальной катастрофы, заявил Медведев - 20.05.2025, ПРАЙМ

Человечество находится на грани глобальной катастрофы, заявил Медведев

Человечество находится на грани глобальной катастрофы на фоне вооруженных конфликтов и противостояния ядерных держав. Такое заявление сделал зампред Совета... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T16:30+0300

2025-05-20T16:30+0300

2025-05-20T16:30+0300

вооружения

общество

санкт-петербург

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - ПРАЙМ. Человечество находится на грани глобальной катастрофы на фоне вооруженных конфликтов и противостояния ядерных держав. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Общие экспертные оценки заключаются в том, что человечество находится на грани глобальной катастрофы. И пружину в этом часовом механизме взводят пылающие по миру вооруженные конфликты, противостояние ядерных держав и обострение хронических мировых проблем", - подчеркнул он в рамках заседания на полях Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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общество , санкт-петербург, дмитрий медведев