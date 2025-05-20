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Медведев призвал к формированию механизмов сотрудничества России и США
Медведев призвал к формированию механизмов сотрудничества России и США - 20.05.2025, ПРАЙМ
Медведев призвал к формированию механизмов сотрудничества России и США
Для восстановления отношений России и США необходим активный переход к формированию юридических механизмов сотрудничества. Об этом сообщил заместитель... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T16:47+0300
2025-05-20T16:47+0300
2025-05-20T16:48+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - ПРАЙМ. Для восстановления отношений России и США необходим активный переход к формированию юридических механизмов сотрудничества. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Для восстановления доверия, например, в российско-американских отношениях, необходим активный переход от политических контактов и договоренностей к формированию юридических механизмов сотрудничества. В этом ценность права", - отметил он в рамках заседания Петербургского международного юридического форума.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, сша, санкт-петербург, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, США, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дмитрий Медведев
Медведев призвал к формированию механизмов сотрудничества России и США
Медведев: для восстановления отношений России и США нужны юридические механизмы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - ПРАЙМ. Для восстановления отношений России и США необходим активный переход к формированию юридических механизмов сотрудничества. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Для восстановления доверия, например, в российско-американских отношениях, необходим активный переход от политических контактов и договоренностей к формированию юридических механизмов сотрудничества. В этом ценность права", - отметил он в рамках заседания Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.