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Медведев высказался о порядке, основанном на правилах - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Медведев высказался о порядке, основанном на правилах
Медведев высказался о порядке, основанном на правилах - 20.05.2025, ПРАЙМ
Медведев высказался о порядке, основанном на правилах
Запад видит, что порядок, основанный на правилах, не воспринимается Россией, глобальным Югом и другими странами, заявил заместитель председателя Совета... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T19:25+0300
2025-05-20T19:25+0300
политика
дмитрий медведев
запад
порядок
правила
россия
глобальный юг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - ПРАЙМ. Запад видит, что порядок, основанный на правилах, не воспринимается Россией, глобальным Югом и другими странами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Они (Запад - ред.) видят, что вот этот порядок, основанный на правилах, не воспринимается глобальным Югом, не воспринимается Российской Федерацией и не воспринимается большим количеством стран. Они уже сейчас начинают корректировать позицию", - сказал журналистам Медведев. Ранее во вторник Медведев выступил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума "Право: уроки прошлого для мира будущего". XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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дмитрий медведев, запад, порядок, правила, россия, глобальный юг
Политика, Дмитрий Медведев, ЗАПАД, Порядок, правила, РОССИЯ, Глобальный Юг
19:25 20.05.2025
 
Медведев высказался о порядке, основанном на правилах

Медведев: Запад видит, что порядок, основанный на правилах, не воспринимается РФ

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - ПРАЙМ. Запад видит, что порядок, основанный на правилах, не воспринимается Россией, глобальным Югом и другими странами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Они (Запад - ред.) видят, что вот этот порядок, основанный на правилах, не воспринимается глобальным Югом, не воспринимается Российской Федерацией и не воспринимается большим количеством стран. Они уже сейчас начинают корректировать позицию", - сказал журналистам Медведев.
Ранее во вторник Медведев выступил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума "Право: уроки прошлого для мира будущего".
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
Медведев призвал к формированию механизмов сотрудничества России и США
16:47
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
 
ПолитикаДмитрий МедведевЗАПАДПорядокправилаРОССИЯГлобальный Юг
 
 
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