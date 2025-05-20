https://1prime.ru/20250520/medvedev-857763704.html
Медведев высказался о порядке, основанном на правилах
Медведев высказался о порядке, основанном на правилах - 20.05.2025, ПРАЙМ
Медведев высказался о порядке, основанном на правилах
Запад видит, что порядок, основанный на правилах, не воспринимается Россией, глобальным Югом и другими странами, заявил заместитель председателя Совета... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T19:25+0300
2025-05-20T19:25+0300
2025-05-20T19:25+0300
политика
дмитрий медведев
запад
порядок
правила
россия
глобальный юг
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/32/843143291_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_5efc8dbb5d70a9f3f15034e22f8895a7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - ПРАЙМ. Запад видит, что порядок, основанный на правилах, не воспринимается Россией, глобальным Югом и другими странами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Они (Запад - ред.) видят, что вот этот порядок, основанный на правилах, не воспринимается глобальным Югом, не воспринимается Российской Федерацией и не воспринимается большим количеством стран. Они уже сейчас начинают корректировать позицию", - сказал журналистам Медведев. Ранее во вторник Медведев выступил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума "Право: уроки прошлого для мира будущего". XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://1prime.ru/20250520/medvedev-857759521.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/32/843143291_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6aa28889e64362191071ddd30d0be1dd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, запад, порядок, правила, россия, глобальный юг
Политика, Дмитрий Медведев, ЗАПАД, Порядок, правила, РОССИЯ, Глобальный Юг
Медведев высказался о порядке, основанном на правилах
Медведев: Запад видит, что порядок, основанный на правилах, не воспринимается РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - ПРАЙМ. Запад видит, что порядок, основанный на правилах, не воспринимается Россией, глобальным Югом и другими странами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Они (Запад - ред.) видят, что вот этот порядок, основанный на правилах, не воспринимается глобальным Югом, не воспринимается Российской Федерацией и не воспринимается большим количеством стран. Они уже сейчас начинают корректировать позицию", - сказал журналистам Медведев.
Ранее во вторник Медведев выступил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума "Право: уроки прошлого для мира будущего".
Медведев призвал к формированию механизмов сотрудничества России и США
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.