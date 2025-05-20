https://1prime.ru/20250520/medvedev-857763704.html

Медведев высказался о порядке, основанном на правилах

Медведев высказался о порядке, основанном на правилах - 20.05.2025, ПРАЙМ

Медведев высказался о порядке, основанном на правилах

Запад видит, что порядок, основанный на правилах, не воспринимается Россией, глобальным Югом и другими странами, заявил заместитель председателя Совета... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T19:25+0300

2025-05-20T19:25+0300

2025-05-20T19:25+0300

политика

дмитрий медведев

запад

порядок

правила

россия

глобальный юг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - ПРАЙМ. Запад видит, что порядок, основанный на правилах, не воспринимается Россией, глобальным Югом и другими странами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Они (Запад - ред.) видят, что вот этот порядок, основанный на правилах, не воспринимается глобальным Югом, не воспринимается Российской Федерацией и не воспринимается большим количеством стран. Они уже сейчас начинают корректировать позицию", - сказал журналистам Медведев. Ранее во вторник Медведев выступил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума "Право: уроки прошлого для мира будущего". XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://1prime.ru/20250520/medvedev-857759521.html

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дмитрий медведев, запад, порядок, правила, россия, глобальный юг