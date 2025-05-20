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Титов заявил об ответственности работодателей за мигрантов

Титов заявил об ответственности работодателей за мигрантов - 20.05.2025, ПРАЙМ

Титов заявил об ответственности работодателей за мигрантов

Работодатели, нанимающие мигрантов, должны нести за них ответственность, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T20:12+0300

2025-05-20T20:12+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Работодатели, нанимающие мигрантов, должны нести за них ответственность, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин во вторник на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что бизнесмены, которые завозят мигрантов в Россию и "полагают, что без них мы погибнем", должны полностью брать на себя все расходы, связанные с пребыванием иностранцев. "А мы с главой СК и не спорим. Более того, сами это предлагали… Текущая патентная система себя изжила. Нужно менять ее на два основных режима – упрощенный с работой до 1 года и долгосрочная трудовая миграция, оба с привязкой к конкретному работодателю", - сказал Титов. По его мнению, процедуру оформления въезда мигрантов нужно сблизить как для безвизовых (СНГ), так и визовых (дальнее зарубежье) стран. "Квотирование надо отменить, но установить обязательный тест рынка труда: вакансия сначала размещается на бирже, и если она не занята гражданином России, работодатель имеет право на приглашение мигранта", - добавил Титов. "Въезд любых мигрантов – только при наличии предварительно оформленного контракта. Пригласивший мигранта работодатель должен будет нести за него всю ответственность – следить, чтобы у него было медицинское обслуживание и приемлемое жилье, надлежащие условия труда. И оплачивать депортацию в случае нарушений", - считает он. По мнению Титова, въезд на срок до года – сугубо для работников, их семьи должны оставаться на родине. После года пребывания мигрант должен получать уже полноценное разрешение на работу со сроком до трех лет (с продлением до пяти), которое дает право въезда семей - опять же при наличии действующего контракта. "А подход Бастрыкина правильный. Приглашающая сторона должна нести ответственность. И не нужно встраивать приезжающих в структуру общества на правах граждан. Отработал – домой. Разумеется, сопровождая это максимально жестким контролем правоохранительных органов", - заключил Титов.

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борис титов, работодатели, мигранты, ответственность