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Минфин рассчитывает на продажу "Алросой" доли в "Катоке" до 30 июня

Минфин рассчитывает на продажу "Алросой" доли в "Катоке" до 30 июня - 20.05.2025, ПРАЙМ

Минфин рассчитывает на продажу "Алросой" доли в "Катоке" до 30 июня

Минфин РФ надеется, что продажа "Алросой" доли в ангольском алмазном проекте "Катока" новым акционерам будет завершена до годового собрания акционеров "Катоки"... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T15:07+0300

2025-05-20T15:07+0300

2025-05-20T15:07+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ надеется, что продажа "Алросой" доли в ангольском алмазном проекте "Катока" новым акционерам будет завершена до годового собрания акционеров "Катоки" 30 июня, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Ангола - один из крупнейших алмазодобытчиков в Африке. В "Катоке" участвуют ангольская госкомпания Endiama (41%), "Алроса" (41%) и китайская Lev Leviev International. Это четвертый по величине открытый рудник в мире и крупнейшая компания в алмазном секторе Анголы, отвечающая за добычу более 75% ангольских алмазов. В ноябре прошлого года Блумберг со ссылкой на министра минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо писал, что долю "Алросы" в "Катоке" выкупила Maaden International Investment LLC ("дочка" госфонда Омана Mercury Investments International LLC). Моисеев ранее не подтверждал продажу доли "дочке" госфонда Омана, но озвучивал возможные сроки закрытия сделки: сначала предполагалось, что это произойдет до конца 2024 года, а на минувшей неделе он говорил, что сделка будет закрыта в течение месяца. "30 июня ГОСА (годовое собрание акционеров - ред.) "Катоки. Мы, конечно, исходим из того, что до этого времени все будет закрыто. В принципе там остались буквально последние (нюансы - ред.). Я надеюсь, что вот-вот. В любом случае, 30 июня чтобы на годовом собрании уже были новые акционеры", - ответил Моисеев на вопрос о том, как обстоят дела с "Катокой" и "Алросой". "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона каратов, в 2022 году - 35,6 миллиона каратов, в 2021 году - 32,4 миллиона каратов. Производственный план "Алросы" по добыче алмазов на 2025 год составляет 29 миллионов карат.

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россия, бизнес, финансы, ангола, оман, алроса, госа