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Минфин надеется на скорое принятие документа о гарантиях для инвесторов - 20.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250520/minfin-857757058.html
Минфин надеется на скорое принятие документа о гарантиях для инвесторов
Минфин надеется на скорое принятие документа о гарантиях для инвесторов - 20.05.2025, ПРАЙМ
Минфин надеется на скорое принятие документа о гарантиях для инвесторов
Минфин России надеется на скорое принятие документа, обеспечивающего гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке, заявил... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T16:03+0300
2025-05-20T16:03+0300
экономика
финансы
россия
минфин
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минфин России надеется на скорое принятие документа, обеспечивающего гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Мы надеемся, что он в скором времени выйдет. Понятно, мы не можем контролировать полностью документооборот. В целом он со всеми согласован и надеемся на его выход. Я думаю, что в ближайшие пару месяцев", - сказал он в кулуарах Альфа-саммита. Замминистра напомнил, что в проекте идет речь о том, что инвесторам, в первую очередь, портфельным, которые инвестируют в российский рынок ценных бумаг, будет гарантирована возможность вывода этих средств без ограничений вне зависимости от страны их происхождения. "Мы со своей стороны снимаем барьер для инвестирования любого инвестора в наш фондовый рынок", - пояснил Чебесков. Минфин совместно с Банком России разработали проект указа президента, обеспечивающего гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке, заявлял в декабре заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Предполагается, что ограничения на вывод средств из РФ не будут распространяться на новые вложения, объяснял он.
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финансы, россия, минфин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Минфин
16:03 20.05.2025
 
Минфин надеется на скорое принятие документа о гарантиях для инвесторов

Минфин надеется на скорое принятие документа о гарантиях для новых инвесторов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минфин России надеется на скорое принятие документа, обеспечивающего гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Мы надеемся, что он в скором времени выйдет. Понятно, мы не можем контролировать полностью документооборот. В целом он со всеми согласован и надеемся на его выход. Я думаю, что в ближайшие пару месяцев", - сказал он в кулуарах Альфа-саммита.
Замминистра напомнил, что в проекте идет речь о том, что инвесторам, в первую очередь, портфельным, которые инвестируют в российский рынок ценных бумаг, будет гарантирована возможность вывода этих средств без ограничений вне зависимости от страны их происхождения.
"Мы со своей стороны снимаем барьер для инвестирования любого инвестора в наш фондовый рынок", - пояснил Чебесков.
Минфин совместно с Банком России разработали проект указа президента, обеспечивающего гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке, заявлял в декабре заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Предполагается, что ограничения на вывод средств из РФ не будут распространяться на новые вложения, объяснял он.
Министерство финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
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ЭкономикаФинансыРОССИЯМинфин
 
 
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