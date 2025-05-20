https://1prime.ru/20250520/minfin-857757058.html

Минфин надеется на скорое принятие документа о гарантиях для инвесторов

Минфин надеется на скорое принятие документа о гарантиях для инвесторов - 20.05.2025, ПРАЙМ

Минфин надеется на скорое принятие документа о гарантиях для инвесторов

Минфин России надеется на скорое принятие документа, обеспечивающего гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке, заявил... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T16:03+0300

2025-05-20T16:03+0300

2025-05-20T16:03+0300

экономика

финансы

россия

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минфин России надеется на скорое принятие документа, обеспечивающего гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Мы надеемся, что он в скором времени выйдет. Понятно, мы не можем контролировать полностью документооборот. В целом он со всеми согласован и надеемся на его выход. Я думаю, что в ближайшие пару месяцев", - сказал он в кулуарах Альфа-саммита. Замминистра напомнил, что в проекте идет речь о том, что инвесторам, в первую очередь, портфельным, которые инвестируют в российский рынок ценных бумаг, будет гарантирована возможность вывода этих средств без ограничений вне зависимости от страны их происхождения. "Мы со своей стороны снимаем барьер для инвестирования любого инвестора в наш фондовый рынок", - пояснил Чебесков. Минфин совместно с Банком России разработали проект указа президента, обеспечивающего гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке, заявлял в декабре заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Предполагается, что ограничения на вывод средств из РФ не будут распространяться на новые вложения, объяснял он.

https://1prime.ru/20250520/minfin-857754623.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, минфин