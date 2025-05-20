https://1prime.ru/20250520/minfin-857757058.html
Минфин надеется на скорое принятие документа о гарантиях для инвесторов
Минфин надеется на скорое принятие документа о гарантиях для инвесторов - 20.05.2025, ПРАЙМ
Минфин надеется на скорое принятие документа о гарантиях для инвесторов
Минфин России надеется на скорое принятие документа, обеспечивающего гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке, заявил... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T16:03+0300
2025-05-20T16:03+0300
2025-05-20T16:03+0300
экономика
финансы
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минфин России надеется на скорое принятие документа, обеспечивающего гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Мы надеемся, что он в скором времени выйдет. Понятно, мы не можем контролировать полностью документооборот. В целом он со всеми согласован и надеемся на его выход. Я думаю, что в ближайшие пару месяцев", - сказал он в кулуарах Альфа-саммита. Замминистра напомнил, что в проекте идет речь о том, что инвесторам, в первую очередь, портфельным, которые инвестируют в российский рынок ценных бумаг, будет гарантирована возможность вывода этих средств без ограничений вне зависимости от страны их происхождения. "Мы со своей стороны снимаем барьер для инвестирования любого инвестора в наш фондовый рынок", - пояснил Чебесков. Минфин совместно с Банком России разработали проект указа президента, обеспечивающего гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке, заявлял в декабре заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Предполагается, что ограничения на вывод средств из РФ не будут распространяться на новые вложения, объяснял он.
https://1prime.ru/20250520/minfin-857754623.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, минфин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Минфин
Минфин надеется на скорое принятие документа о гарантиях для инвесторов
Минфин надеется на скорое принятие документа о гарантиях для новых инвесторов
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минфин России надеется на скорое принятие документа, обеспечивающего гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Мы надеемся, что он в скором времени выйдет. Понятно, мы не можем контролировать полностью документооборот. В целом он со всеми согласован и надеемся на его выход. Я думаю, что в ближайшие пару месяцев", - сказал он в кулуарах Альфа-саммита.
Замминистра напомнил, что в проекте идет речь о том, что инвесторам, в первую очередь, портфельным, которые инвестируют в российский рынок ценных бумаг, будет гарантирована возможность вывода этих средств без ограничений вне зависимости от страны их происхождения.
"Мы со своей стороны снимаем барьер для инвестирования любого инвестора в наш фондовый рынок", - пояснил Чебесков.
Минфин совместно с Банком России разработали проект указа президента, обеспечивающего гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке, заявлял в декабре заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Предполагается, что ограничения на вывод средств из РФ не будут распространяться на новые вложения, объяснял он.
Минфин рассчитывает на продажу "Алросой" доли в "Катоке" до 30 июня