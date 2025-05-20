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Минтранс представит законопроект о беспилотном транспорте
Минтранс представит законопроект о беспилотном транспорте - 20.05.2025, ПРАЙМ
Минтранс представит законопроект о беспилотном транспорте
Минтранс РФ до конца текущего года представит законопроект о беспилотном транспорте, разработанный совместно с производителями и заинтересованными госорганами,... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T09:57+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минтранс РФ до конца текущего года представит законопроект о беспилотном транспорте, разработанный совместно с производителями и заинтересованными госорганами, сообщила пресс-служба министерства. "Министерство транспорта совместно с производителями таких машин и заинтересованными госорганами до конца года представит проект федерального закона о беспилотном транспорте", - говорится в Telegram-канале Минтранса со ссылкой на директора департамента цифровых технологий министерства Артема Юренкова. В начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей, которое также осуществляется на М-11 "Нева" с 2023 года, а также планируется запуск таких грузовиков на М-12 "Восток" в 2026 году. Как уточнили в Минтрансе, беспилотные грузовики уже проехали свыше 9 миллионов километров. "С учетом опыта ЭПР (экспериментальный правовой режим - ред.) по поручению правительства разрабатывается законопроект для внедрения беспилотных авто на постоянной основе", - добавили в ведомстве. Отмечается, что в документ войдут понятия, критерии разграничения беспилотников по уровням автоматизации, права и обязанности производителей, требования к диспетчеризации, а также будут предусмотрены положения о создаваемом АО "ГЛОНАСС" Центре мониторинга движения беспилотных автомобилей. Он позволит обеспечивать экстренную остановку в случае незаконного вмешательства в систему.
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бизнес, россия, рф
Минтранс представит законопроект о беспилотном транспорте
Минтранс до конца года представит законопроект о беспилотном транспорте
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минтранс РФ до конца текущего года представит законопроект о беспилотном транспорте, разработанный совместно с производителями и заинтересованными госорганами, сообщила пресс-служба министерства.
"Министерство транспорта совместно с производителями таких машин и заинтересованными госорганами до конца года представит проект федерального закона о беспилотном транспорте", - говорится в Telegram-канале Минтранса со ссылкой на директора департамента цифровых технологий министерства Артема Юренкова.
В начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей, которое также осуществляется на М-11 "Нева" с 2023 года, а также планируется запуск таких грузовиков на М-12 "Восток" в 2026 году.
Как уточнили в Минтрансе, беспилотные грузовики уже проехали свыше 9 миллионов километров. "С учетом опыта ЭПР (экспериментальный правовой режим - ред.) по поручению правительства разрабатывается законопроект для внедрения беспилотных авто на постоянной основе", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что в документ войдут понятия, критерии разграничения беспилотников по уровням автоматизации, права и обязанности производителей, требования к диспетчеризации, а также будут предусмотрены положения о создаваемом АО "ГЛОНАСС" Центре мониторинга движения беспилотных автомобилей. Он позволит обеспечивать экстренную остановку в случае незаконного вмешательства в систему.
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