https://1prime.ru/20250520/minyust-857754010.html

Минюст объяснил, в каком случае инопланетянин будет признан иноагентом

Минюст объяснил, в каком случае инопланетянин будет признан иноагентом - 20.05.2025, ПРАЙМ

Минюст объяснил, в каком случае инопланетянин будет признан иноагентом

Даже инопланетянин будет признан иностранным агентом, если будет действовать против России, заявил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T14:53+0300

2025-05-20T14:53+0300

2025-05-20T14:53+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - ПРАЙМ. Даже инопланетянин будет признан иностранным агентом, если будет действовать против России, заявил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. "Могу констатировать, что предыдущее законодательство работало нормально. Но менялись реалии времени. Усилилось влияние на Россию коллективного Запада. Соответственно, мы не могли стоять на одном месте, поэтому меры и формы нового законодательства были вынужденными и необходимыми. Мы не имели права не реагировать на эти процессы. Принятым законом (об иноагентах - ред.) расширен субъектный состав иностранных агентов. И сегодня, вы знаете, хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны - он будет иноагентом", - сказал Свириденко. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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технологии, общество , россия, запад, санкт-петербург