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Минюст объяснил, в каком случае инопланетянин будет признан иноагентом - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Минюст объяснил, в каком случае инопланетянин будет признан иноагентом
Минюст объяснил, в каком случае инопланетянин будет признан иноагентом - 20.05.2025, ПРАЙМ
Минюст объяснил, в каком случае инопланетянин будет признан иноагентом
Даже инопланетянин будет признан иностранным агентом, если будет действовать против России, заявил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:53+0300
2025-05-20T14:53+0300
технологии
общество
россия
запад
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - ПРАЙМ. Даже инопланетянин будет признан иностранным агентом, если будет действовать против России, заявил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. "Могу констатировать, что предыдущее законодательство работало нормально. Но менялись реалии времени. Усилилось влияние на Россию коллективного Запада. Соответственно, мы не могли стоять на одном месте, поэтому меры и формы нового законодательства были вынужденными и необходимыми. Мы не имели права не реагировать на эти процессы. Принятым законом (об иноагентах - ред.) расширен субъектный состав иностранных агентов. И сегодня, вы знаете, хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны - он будет иноагентом", - сказал Свириденко. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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технологии, общество , россия, запад, санкт-петербург
Технологии, Общество , РОССИЯ, ЗАПАД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
14:53 20.05.2025
 
Минюст объяснил, в каком случае инопланетянин будет признан иноагентом

Замглавы Минюста Свириденко: даже инопланетянин может быть иноагентом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации в Москве.
Здание министерства юстиции Российской Федерации в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - ПРАЙМ. Даже инопланетянин будет признан иностранным агентом, если будет действовать против России, заявил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.
"Могу констатировать, что предыдущее законодательство работало нормально. Но менялись реалии времени. Усилилось влияние на Россию коллективного Запада. Соответственно, мы не могли стоять на одном месте, поэтому меры и формы нового законодательства были вынужденными и необходимыми. Мы не имели права не реагировать на эти процессы. Принятым законом (об иноагентах - ред.) расширен субъектный состав иностранных агентов. И сегодня, вы знаете, хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны - он будет иноагентом", - сказал Свириденко.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Госдума приняла закон о запрете на участие иноагентов в образовании
8 апреля, 14:48
 
ТехнологииОбществоРОССИЯЗАПАДСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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