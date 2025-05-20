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Миронов предложил ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов - 20.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Миронов предложил ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов
Миронов предложил ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов - 20.05.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести в... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T04:20+0300
2025-05-20T04:20+0300
экономика
россия
китай
сергей миронов
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается проработать вопрос о создании в Российской Федерации системы социального рейтинга, применимой к иностранным гражданам, находящимся на временном или постоянном пребывании на территории страны", - сказано в обращении. Отмечается, что оценка может формироваться на основе нескольких параметров: соблюдение миграционного и трудового законодательства, отсутствие судимостей и административных правонарушений, наличие официального трудоустройства и уплата налогов, участие в государственных программах адаптации и интеграции, а также уровень владения русским языком и базовыми знаниями законодательства. В случае систематических нарушений и снижения социального рейтинга ниже установленного порогового значения, предлагается применять механизм административного выдворения с территории России для указанных категорий лиц с установлением бессрочного запрета на повторный въезд. Как рассказал РИА Новости Миронов, рейтинг благонадежности должен учитывать личный вклад представителя иностранного государства в развитие экономики, а также оценивать, насколько он мотивирован связать свою судьбу с Россией. "Введение рейтинга благонадежности позволит решить многочисленные проблемы миграционной политики. Важно, что тот, кто добросовестно соблюдает российские законы, нормы и правила, может получить преференции. Возможности тех мигрантов, кто не хочет этого делать, будут ограничены", - отметил он. Политик напомнил об опыте Китая - системе социального кредита. По его словам, этот комплексный инструмент оценки поведения граждан ведется на основании анализа данных из различных источников, включая соблюдение законодательства, финансовую дисциплину, участие в общественной жизни и другие значимые показатели. "В Китае своя специфика, и там подобная система неплохо себя зарекомендовала как эффективный инструмент госуправления в сфере внутренней безопасности. В нашей стране ее можно модифицировать и создать рейтинг благонадежности для контроля в сфере миграционной политики", – заключил депутат Госдумы.
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россия, китай, сергей миронов, михаил мишустин, госдума
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Госдума
04:20 20.05.2025
 
Миронов предложил ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов

Миронов предложил ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается проработать вопрос о создании в Российской Федерации системы социального рейтинга, применимой к иностранным гражданам, находящимся на временном или постоянном пребывании на территории страны", - сказано в обращении.
Отмечается, что оценка может формироваться на основе нескольких параметров: соблюдение миграционного и трудового законодательства, отсутствие судимостей и административных правонарушений, наличие официального трудоустройства и уплата налогов, участие в государственных программах адаптации и интеграции, а также уровень владения русским языком и базовыми знаниями законодательства.
В случае систематических нарушений и снижения социального рейтинга ниже установленного порогового значения, предлагается применять механизм административного выдворения с территории России для указанных категорий лиц с установлением бессрочного запрета на повторный въезд.
Как рассказал РИА Новости Миронов, рейтинг благонадежности должен учитывать личный вклад представителя иностранного государства в развитие экономики, а также оценивать, насколько он мотивирован связать свою судьбу с Россией.
"Введение рейтинга благонадежности позволит решить многочисленные проблемы миграционной политики. Важно, что тот, кто добросовестно соблюдает российские законы, нормы и правила, может получить преференции. Возможности тех мигрантов, кто не хочет этого делать, будут ограничены", - отметил он.
Политик напомнил об опыте Китая - системе социального кредита. По его словам, этот комплексный инструмент оценки поведения граждан ведется на основании анализа данных из различных источников, включая соблюдение законодательства, финансовую дисциплину, участие в общественной жизни и другие значимые показатели.
"В Китае своя специфика, и там подобная система неплохо себя зарекомендовала как эффективный инструмент госуправления в сфере внутренней безопасности. В нашей стране ее можно модифицировать и создать рейтинг благонадежности для контроля в сфере миграционной политики", – заключил депутат Госдумы.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙСергей МироновМихаил МишустинГосдума
 
 
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