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Миронов предложил ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов

Миронов предложил ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов - 20.05.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести в... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T04:20+0300

2025-05-20T04:20+0300

2025-05-20T04:20+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается проработать вопрос о создании в Российской Федерации системы социального рейтинга, применимой к иностранным гражданам, находящимся на временном или постоянном пребывании на территории страны", - сказано в обращении. Отмечается, что оценка может формироваться на основе нескольких параметров: соблюдение миграционного и трудового законодательства, отсутствие судимостей и административных правонарушений, наличие официального трудоустройства и уплата налогов, участие в государственных программах адаптации и интеграции, а также уровень владения русским языком и базовыми знаниями законодательства. В случае систематических нарушений и снижения социального рейтинга ниже установленного порогового значения, предлагается применять механизм административного выдворения с территории России для указанных категорий лиц с установлением бессрочного запрета на повторный въезд. Как рассказал РИА Новости Миронов, рейтинг благонадежности должен учитывать личный вклад представителя иностранного государства в развитие экономики, а также оценивать, насколько он мотивирован связать свою судьбу с Россией. "Введение рейтинга благонадежности позволит решить многочисленные проблемы миграционной политики. Важно, что тот, кто добросовестно соблюдает российские законы, нормы и правила, может получить преференции. Возможности тех мигрантов, кто не хочет этого делать, будут ограничены", - отметил он. Политик напомнил об опыте Китая - системе социального кредита. По его словам, этот комплексный инструмент оценки поведения граждан ведется на основании анализа данных из различных источников, включая соблюдение законодательства, финансовую дисциплину, участие в общественной жизни и другие значимые показатели. "В Китае своя специфика, и там подобная система неплохо себя зарекомендовала как эффективный инструмент госуправления в сфере внутренней безопасности. В нашей стране ее можно модифицировать и создать рейтинг благонадежности для контроля в сфере миграционной политики", – заключил депутат Госдумы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, китай, сергей миронов, михаил мишустин, госдума