Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Молдавия отложит снижение тарифов на энергоресурсы до осени, заявил эксперт - 20.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250520/moldaviya-857736164.html
Молдавия отложит снижение тарифов на энергоресурсы до осени, заявил эксперт
Молдавия отложит снижение тарифов на энергоресурсы до осени, заявил эксперт - 20.05.2025, ПРАЙМ
Молдавия отложит снижение тарифов на энергоресурсы до осени, заявил эксперт
Власти Молдавии решили отложить пересмотр тарифов на энергоресурсы до осени, чтобы повлиять на электорат перед запланированными на сентябрь парламентскими... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T09:02+0300
2025-05-20T09:02+0300
энергетика
молдавия
общество
энергоресурсы
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/77/841007712_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d9ffc1d6260b9ff60c06eaefed57b859.jpg
КИШИНЕВ, 20 мая - ПРАЙМ. Власти Молдавии решили отложить пересмотр тарифов на энергоресурсы до осени, чтобы повлиять на электорат перед запланированными на сентябрь парламентскими выборами, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". В результате Кишинев перешел на закупку газа и электроэнергии в Европе, что привело к росту тарифов на коммунальные услуги. "Боюсь, что снижение цены на газ произойдет только в преддверии выборов, и тогда власти скажут: “Посмотрите, какое у нас хорошее правительство!” То же самое и с тарифами на электроэнергию. Снижение должно произойти естественным образом, но, скорее всего, оно будет отложено с той же политической целью", — заявил Ионицэ в эфире телеканала Cinema 1. Он подчеркнул, что с экономической точки зрения пересмотр тарифов давно назрел, особенно в контексте изменений на рынке закупок. Эксперт полагает, что власти хотят использовать потенциальное снижение цен как инструмент для получения электоральных дивидендов накануне выборов. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://1prime.ru/20250518/evropa-857685905.html
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/77/841007712_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0f0ad271ab0dac70aaeb46d1735076ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, общество , энергоресурсы, газ
Энергетика, МОЛДАВИЯ, Общество , энергоресурсы, Газ
09:02 20.05.2025
 
Молдавия отложит снижение тарифов на энергоресурсы до осени, заявил эксперт

Ионице: Молдавия отложит пересмотр тарифов на энергоресурсы до выборов в сентябре

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 20 мая - ПРАЙМ. Власти Молдавии решили отложить пересмотр тарифов на энергоресурсы до осени, чтобы повлиять на электорат перед запланированными на сентябрь парламентскими выборами, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". В результате Кишинев перешел на закупку газа и электроэнергии в Европе, что привело к росту тарифов на коммунальные услуги.
"Боюсь, что снижение цены на газ произойдет только в преддверии выборов, и тогда власти скажут: “Посмотрите, какое у нас хорошее правительство!” То же самое и с тарифами на электроэнергию. Снижение должно произойти естественным образом, но, скорее всего, оно будет отложено с той же политической целью", — заявил Ионицэ в эфире телеканала Cinema 1.
Он подчеркнул, что с экономической точки зрения пересмотр тарифов давно назрел, особенно в контексте изменений на рынке закупок. Эксперт полагает, что власти хотят использовать потенциальное снижение цен как инструмент для получения электоральных дивидендов накануне выборов.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Города мира. Тирасполь - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
В Приднестровье прокомментировали размещение немецких военных в Молдавии
18 мая, 13:04
 
ЭнергетикаМОЛДАВИЯОбществоэнергоресурсыГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала