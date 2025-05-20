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Молдавия отложит снижение тарифов на энергоресурсы до осени, заявил эксперт
Молдавия отложит снижение тарифов на энергоресурсы до осени, заявил эксперт - 20.05.2025, ПРАЙМ
Молдавия отложит снижение тарифов на энергоресурсы до осени, заявил эксперт
Власти Молдавии решили отложить пересмотр тарифов на энергоресурсы до осени, чтобы повлиять на электорат перед запланированными на сентябрь парламентскими... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T09:02+0300
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2025-05-20T09:02+0300
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КИШИНЕВ, 20 мая - ПРАЙМ. Власти Молдавии решили отложить пересмотр тарифов на энергоресурсы до осени, чтобы повлиять на электорат перед запланированными на сентябрь парламентскими выборами, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". В результате Кишинев перешел на закупку газа и электроэнергии в Европе, что привело к росту тарифов на коммунальные услуги. "Боюсь, что снижение цены на газ произойдет только в преддверии выборов, и тогда власти скажут: “Посмотрите, какое у нас хорошее правительство!” То же самое и с тарифами на электроэнергию. Снижение должно произойти естественным образом, но, скорее всего, оно будет отложено с той же политической целью", — заявил Ионицэ в эфире телеканала Cinema 1. Он подчеркнул, что с экономической точки зрения пересмотр тарифов давно назрел, особенно в контексте изменений на рынке закупок. Эксперт полагает, что власти хотят использовать потенциальное снижение цен как инструмент для получения электоральных дивидендов накануне выборов. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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молдавия, общество , энергоресурсы, газ
Энергетика, МОЛДАВИЯ, Общество , энергоресурсы, Газ
Молдавия отложит снижение тарифов на энергоресурсы до осени, заявил эксперт
Ионице: Молдавия отложит пересмотр тарифов на энергоресурсы до выборов в сентябре
КИШИНЕВ, 20 мая - ПРАЙМ. Власти Молдавии решили отложить пересмотр тарифов на энергоресурсы до осени, чтобы повлиять на электорат перед запланированными на сентябрь парламентскими выборами, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". В результате Кишинев перешел на закупку газа и электроэнергии в Европе, что привело к росту тарифов на коммунальные услуги.
"Боюсь, что снижение цены на газ произойдет только в преддверии выборов, и тогда власти скажут: “Посмотрите, какое у нас хорошее правительство!” То же самое и с тарифами на электроэнергию. Снижение должно произойти естественным образом, но, скорее всего, оно будет отложено с той же политической целью", — заявил Ионицэ в эфире телеканала Cinema 1.
Он подчеркнул, что с экономической точки зрения пересмотр тарифов давно назрел, особенно в контексте изменений на рынке закупок. Эксперт полагает, что власти хотят использовать потенциальное снижение цен как инструмент для получения электоральных дивидендов накануне выборов.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
В Приднестровье прокомментировали размещение немецких военных в Молдавии