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Московский пенсионер отдал мошенникам монеты и золотые слитки

Московский пенсионер отдал мошенникам монеты и золотые слитки - 20.05.2025, ПРАЙМ

Московский пенсионер отдал мошенникам монеты и золотые слитки

Телефонные мошенники похитили у пенсионера в Москве золотые слитки и золотые монеты более чем на 148 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T12:58+0300

2025-05-20T12:58+0300

2025-05-20T12:58+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Телефонные мошенники похитили у пенсионера в Москве золотые слитки и золотые монеты более чем на 148 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, 16 мая в отдел полиции на северо-западе Москвы обратился пенсионер, который рассказал, что накануне ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили пожилого мужчину собрать сбережения и отдать их курьеру. "В результате мужчина собрал более 300 коллекционных монет "Князь Александр Невский", 200 монет "Юрий Долгорукий", еще почти 200 золотых монет "Георгий Победоносец", а также несколько золотых слитков. Общая стоимость похищенного превысила 148 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту расследуется уголовное дело по статье о "мошенничестве в особо крупном размере".

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