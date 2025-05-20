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Московский пенсионер отдал мошенникам монеты и золотые слитки - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Московский пенсионер отдал мошенникам монеты и золотые слитки
Московский пенсионер отдал мошенникам монеты и золотые слитки - 20.05.2025, ПРАЙМ
Московский пенсионер отдал мошенникам монеты и золотые слитки
Телефонные мошенники похитили у пенсионера в Москве золотые слитки и золотые монеты более чем на 148 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T12:58+0300
2025-05-20T12:58+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Телефонные мошенники похитили у пенсионера в Москве золотые слитки и золотые монеты более чем на 148 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, 16 мая в отдел полиции на северо-западе Москвы обратился пенсионер, который рассказал, что накануне ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили пожилого мужчину собрать сбережения и отдать их курьеру. "В результате мужчина собрал более 300 коллекционных монет "Князь Александр Невский", 200 монет "Юрий Долгорукий", еще почти 200 золотых монет "Георгий Победоносец", а также несколько золотых слитков. Общая стоимость похищенного превысила 148 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту расследуется уголовное дело по статье о "мошенничестве в особо крупном размере".
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финансы, банки, россия, москва, фсб
Мошенничество, Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, ФСБ
12:58 20.05.2025
 
Московский пенсионер отдал мошенникам монеты и золотые слитки

У пенсионера в Москве похитили золотые слитки и золотые монеты на 148 млн руб

© fotolia.com / Thomas Hansen%Слитки золота
%Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© fotolia.com / Thomas Hansen
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Телефонные мошенники похитили у пенсионера в Москве золотые слитки и золотые монеты более чем на 148 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 16 мая в отдел полиции на северо-западе Москвы обратился пенсионер, который рассказал, что накануне ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили пожилого мужчину собрать сбережения и отдать их курьеру.
"В результате мужчина собрал более 300 коллекционных монет "Князь Александр Невский", 200 монет "Юрий Долгорукий", еще почти 200 золотых монет "Георгий Победоносец", а также несколько золотых слитков. Общая стоимость похищенного превысила 148 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту расследуется уголовное дело по статье о "мошенничестве в особо крупном размере".
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